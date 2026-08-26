Nigeria : le Conseil national de l’adressage ratifie un cadre pour le système numérique

Le gouvernement fédéral veut relier des adresses vérifiées à l’identité numérique et à d’autres bases publiques, mais le chantier reste à un stade préparatoire.

Le National Addressing Council a ratifié lundi 24 août 2026 à Abuja un cadre préliminaire pour un système national d’adressage numérique au Nigeria, une étape destinée à connecter des adresses vérifiées aux services publics, à la logistique et à l’identité numérique.

Le ministère fédéral des Sciences, des Technologies et de l’Innovation assurera le secrétariat du conseil, avec pour mission de coordonner la mise en œuvre technique et institutionnelle du dispositif.

La répartition retenue confie la vérification des particuliers à la National Identity Management Commission, celle des adresses d’entreprises à la Corporate Affairs Commission, et les codes postaux ainsi que l’infrastructure postale à la Nigerian Postal Service.

Le projet doit aussi alimenter d’autres infrastructures numériques publiques et faciliter la planification, les livraisons, la réponse d’urgence et l’accès aux services administratifs dans un pays où l’adressage reste fragmenté.

Cette ratification ne signifie toutefois pas qu’un service national est déjà opérationnel : les travaux menés en juin 2026 autour du système national de code postal alphanumérique montraient encore un chantier d’intégration et de normalisation à l’échelle fédérale.