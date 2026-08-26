Agrumes : l’Inde autorise le traitement par le froid en transit pour l’Afrique du Sud

Pretoria a signalé le 19 août de nouvelles options phytosanitaires pour les exportations sud-africaines d’agrumes vers l’Inde. Le secteur présente cette évolution comme un assouplissement logistique obtenu après de longues négociations.

Le département sud-africain de l’Agriculture a indiqué le 19 août 2026 que l’Inde avait approuvé de nouvelles options phytosanitaires pour les agrumes frais expédiés depuis l’Afrique du Sud, dont le traitement par le froid en transit. Cette évolution concerne les exportations destinées au marché indien.

Des options supplémentaires de traitement contre les mouches des fruits sont désormais admises pour ces envois. Les autorités sud-africaines et les acteurs de la filière présentent cette évolution comme un gain de flexibilité logistique pour l’acheminement des cargaisons.

La Citrus Growers’ Association of Southern Africa présente aussi cette décision comme l’aboutissement de près d’une décennie de négociations. Pour le secteur, elle doit faciliter l’accès au marché indien sans supprimer pour autant les autres contraintes commerciales.

Dans un communiqué publié le 14 mai 2026, le gouvernement sud-africain a affirmé que le pays était devenu en 2025 le premier exportateur mondial d’agrumes en volume, devant l’Espagne. Ce poids explique l’importance stratégique des conditions d’accès aux marchés extérieurs pour la filière.

Le texte réglementaire indien consulté renvoie à la notification S.O. 4232(E), datée du 29 juillet 2026, qui modifie le régime applicable aux Citrus spp. en provenance d’Afrique du Sud et prévoit une entrée en vigueur à la date de publication dans la Gazette officielle.