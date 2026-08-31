Mozambique : Cahora Bassa, entre hydroélectricité et attrait touristique

Mise en service en 1975 sur le Zambèze, dans la province de Tete, l’infrastructure de Cahora Bassa cumule une capacité annoncée de 2 075 MW et figure aussi parmi les attractions mises en avant par le portail touristique officiel du Mozambique.

Le complexe hydroélectrique de Cahora Bassa, mis en service en 1975 selon l’opérateur HCB, est situé sur le fleuve Zambèze dans la province mozambicaine de Tete.

Selon HCB, la centrale sud de Cahora Bassa compte cinq groupes de 415 MW, pour une capacité totale annoncée de 2 075 MW.

Le portail touristique officiel Visit Mozambique présente la barragem et l’albufeira de Cahora Bassa comme des attractions de Tete, en mettant en avant les paysages du site, les balades nautiques, la pêche sportive et l’écotourisme.

Les données structurées de Wikimedia Commons présentent le réservoir comme le lac Cahora Bassa, situé dans le district de Cahora-Bassa, avec une superficie indiquée de 2 739 km².