Mercato: Liverpool officialise l’arrivée de Bradley Barcola en provenance du PSG

Liverpool a officialisé l’arrivée de Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain, ce lundi. L’attaquant français s’est engagé pour cinq ans avec les Reds, qui ont déboursé 106 millions de livres sterling, avec des bonus pouvant porter l’opération à 123 millions.

Liverpool a officialisé lundi le recrutement de Bradley Barcola, en provenance du Paris Saint-Germain. L’attaquant français s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Reds. Pour s’attacher les services de l’international français, le club anglais versera une indemnité de transfert de 106 millions de livres sterling. Des bonus pourraient également faire grimper le montant de l’opération jusqu’à 123 millions de livres sterling.

Cette arrivée met fin à plusieurs semaines de discussions entre les deux clubs. Les négociations avaient notamment été compliquées par l’écart important entre les exigences initiales du PSG et les propositions de Liverpool. Le club parisien avait en effet fixé le prix de Barcola à environ 145 millions de livres sterling au début de l’été. Les deux parties ont finalement trouvé un compromis, permettant au joueur de poursuivre sa carrière en Premier League.

À Anfield, Barcola vient renforcer un secteur offensif déjà très fourni. Son arrivée témoigne également des ambitions de Liverpool sur le marché des transferts, alors que le club souhaite rester au premier plan en Angleterre et sur la scène européenne. À seulement 23 ans, l’ancien Lyonnais entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, avec l’objectif de s’imposer rapidement sous le maillot des Reds.