Le savoir-faire béninois s’invite dans les coulisses de « Clash », la série évènement de Canal+

La nouvelle création originale de CANAL+, « Clash », diffusée à partir de ce dimanche 30 août 2026, compte aussi une forte contribution béninoise derrière la caméra. Alain Nounagnon, Raymond Aïkpe, Nadjibatou Ibrahim et Olivier Kpossa ont participé à cette production panafricaine réalisée par le cinéaste ivoirien Philippe Lacôte, tournée entre Abidjan et Kinshasa.

La série événement « Clash » ne met pas seulement en avant des acteurs et un univers musical très marqué. Elle s’appuie aussi sur plusieurs compétences techniques africaines, parmi lesquelles figurent quatre professionnels béninois.

Il s’agit d’Alain Nounagnon, Raymond Aïkpe, Nadjibatou Ibrahim et Olivier Kpossa. Tous ont occupé des postes importants dans la fabrication de la série, entre image, réalisation, costumes, conception graphique et effets visuels. Leur présence permet de mesurer la place prise par les techniciens béninois dans des productions conçues à l’échelle du continent.

Alain Nounagnon a assuré la direction de la photographie. C’est à lui que revient une grande partie de la cohérence visuelle de la série, notamment à travers les choix de lumière, de cadrage et d’ambiance. Son nom figure d’ailleurs dans les crédits techniques de « Clash » présentés dans la sélection internationale 2026 du Festival de la Fiction.

Raymond Aïkpe a travaillé comme premier assistant réalisateur, au cœur de l’organisation du tournage et de la coordination des équipes. Nadjibatou Ibrahim a occupé le poste de cheffe costumière, tandis qu’Olivier Kpossa est crédité comme concepteur graphique et superviseur des effets visuels.

Des compétences béninoises dans une production panafricaine

Ces fonctions interviennent à des étapes très différentes mais complémentaires de la production. La photographie façonne l’identité de l’image, l’assistanat de réalisation organise le déroulement du tournage, tandis que les costumes, les éléments graphiques et les effets visuels participent directement à l’univers de la fiction.

Deux de ces professionnels, Alain Nounagnon et Olivier Kpossa, ont été formés à l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (ISMA) au Bénin, selon Les 4 Vérités. Leur présence sur « Clash » met ainsi en lumière des compétences issues de la formation audiovisuelle béninoise dans une production destinée à un large public africain.

« Clash » est la première série réalisée par Philippe Lacôte, déjà connu pour les films Run et La Nuit des Rois. La production réunit Wassakara Productions en Côte d’Ivoire, Banshee Films en France, Monday Films au Ghana et Kiyo’s Production en République démocratique du Congo.

Tournée entre Abidjan et Kinshasa, la série suit DJ Shogun et DJ Diamantino, deux amis qui connaissent ensemble le succès dans le coupé-décalé avant que leur relation ne vole en éclats. Lorsqu’un manager pousse Shogun vers une carrière solo, Diamantino retourne à Kinshasa et les deux anciens partenaires deviennent rivaux.

Coupé-décalé, célébrité et rivalités au centre de l’intrigue

À travers cette histoire, Philippe Lacôte explore plusieurs réalités du show-business africain contemporain : ambition, quête de célébrité, influence des managers, réseaux sociaux, fabrication du buzz et concurrence entre artistes. Le réalisateur explique avoir voulu raconter le coupé-décalé comme un phénomène culturel plus large, lié à une génération ivoirienne et, au-delà, africaine.

Le casting réunit notamment Ange Eric N’Guessan, Arnold Matondo, Jean-Baptiste Lafarge, Serge Kanyinda, France Nancy Goulian, Prudence Maïdou, Mouna N’Diaye, Fanta Doumbia, Stéphy Jeff et Michel Bohiri. Le scénario est signé Philippe Lacôte, Gauz et Camille Lu-Dac.

La musique tient logiquement une place importante dans cette production. Une bande originale de huit titres a été créée spécialement pour la série par des compositeurs, beatmakers, musiciens et auteurs africains. La musique originale est signée Olivier Alary.

Composée de huit épisodes de 52 minutes, « Clash » est diffusée à partir du dimanche 30 août à 20h30 sur CANAL+ MAGIC, à raison d’un épisode chaque semaine. Pour le Bénin, la série offre aussi une vitrine concrète à quatre professionnels qui interviennent loin des projecteurs, mais à des postes déterminants dans la qualité finale de la production.