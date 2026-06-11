Mort de Lyhanna : Joël Barella, père de Jérôme Barella, visé par une enquête pour viol

Enquête rouverte : le parquet de Béziers a décidé de relancer des vérifications visant Joël Barella, père de Jérôme Barella, après des accusations d’agressions sexuelles formulées par deux filles de l’ex-compagne de l’intéressé, une décision prise dans le contexte médiatique de l’affaire Lyhanna, dont le principal suspect est son fils Jérôme.

Selon BFMTV, cette réactivation concerne notamment des faits signalés par une première plaignante en 2013 et par une seconde en 2018. L’affaire Lyhanna — une fillette de 11 ans dont le corps a été découvert dans une exploitation agricole désaffectée et pour laquelle Jérôme Barella, 41 ans, est considéré comme le principal suspect — a relancé l’attention sur des éléments de la vie familiale Barella déjà portés à la connaissance des autorités.

Les éléments historiques transmis aux journalistes précisent que, en février 2013, une adolescente nommée Prescyllia s’était rendue en gendarmerie, accompagnée de sa grand-mère, pour dénoncer des faits d’inceste qu’elle attribuait au compagnon de sa grand-mère paternelle, identifié comme étant Joël Barella. La plaignante évoquait des faits survenus entre janvier 2010 et février 2013, au domicile des grands-parents et à plusieurs reprises, selon son récit.

Les procédures anciennes et la réouverture du dossier

À l’époque des faits dénoncés, Joël Barella, âgé aujourd’hui de 71 ans, avait nié les accusations et tenu des propos visant la comportement supposé de la jeune fille, évoquant un épisode où elle l’aurait surpris sous la douche. En septembre 2014, il a fait l’objet d’une garde à vue. Lors de cette période procédurale, il avait déclaré considérer les six petits-enfants de sa compagne « comme les siens » et décrit la plaignante comme différente des autres, la qualifiant d’« aguicheuse » et lui imputant une « tendance à mentir », selon les comptes rendus publiés.

Par ailleurs, une seconde plaignante — demi-sœur de la première — a rapporté des faits similaires survenus en 2018 alors qu’elle était mineure. Ce second signalement avait fait l’objet d’un classement en 2020 pour insuffisance de preuves. C’est précisément ce dossier classé qui fait l’objet des nouvelles vérifications menées par le parquet de Béziers, indiquent les mêmes sources.

La décision de rouvrir ces vérifications intervient dans un contexte judiciaire très suivi depuis la découverte du corps de Lyhanna et les accusations pesant sur son fils. Les médias précisent que les nouvelles démarches portent sur des éléments de procédure antérieurs et non sur d’éventuelles mises en cause nouvelles au-delà de celles déjà connues.

La plaignante concernée par le dossier rouvert a accueilli la décision comme une forme d’espoir après plusieurs années de procédure interrompue.