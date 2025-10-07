Mondial 2026 (Q): l’Afrique du Sud confiant avant le sprint final du groupe C

À deux journées de la fin des éliminatoires, Hugo Broos estime que l’Afrique du Sud dispose d’un avantage décisif sur le Nigeria et le Bénin dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, affiche une confiance mesurée avant les deux dernières journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026. Le technicien belge estime que les Bafana Bafana disposent d’un léger avantage sur leurs concurrents directs, le Nigeria et le Bénin, dans la course à la qualification.

En conférence de presse avant le duel décisif face au Zimbabwe vendredi, Broos a souligné l’importance capitale de cette rencontre : « Ce match de vendredi est peut-être le plus important. Si nous gagnons, nous aurons 17 points. Le Nigeria, même en remportant ses deux matchs, ne pourrait en compter que 17, tout comme le Rwanda », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Daily Post.

L’ancien sélectionneur du Cameroun a également rappelé que le Bénin, leader actuel du groupe C avec 14 points, ne pourra pas remporter ses deux derniers matchs, puisqu’il affrontera successivement le Nigeria et le Rwanda. « Le Bénin ne peut pas gagner ses deux rencontres, donc notre victoire vendredi serait déterminante », a ajouté Broos.

À deux journées de la fin, la situation reste extrêmement serrée : le Bénin et l’Afrique du Sud comptent chacun 14 points, mais les Guépards devancent leurs rivaux à la différence de buts. Le Nigeria et le Rwanda, troisièmes ex æquo avec 11 points, gardent encore un mince espoir.