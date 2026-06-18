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Mondial 2026 : pari gratuit Tchéquie – Afrique du Sud, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Tchéquie – Afrique du Sud, Bénin Web TV ouvre son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Tchéquie VS Afrique du Sud, le 18/06/2026 17:00, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 18/06/2026 17:00 au Mercedes-Benz Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Tchéquie
1re periode 33' Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
18/06/2026 17:00 Groupe A
CompositionsAvant-match

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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