Mondial 2026: coup dur pour l’Angleterre avant le choc contre la Norvège

Expulsé face au Mexique en huitièmes de finale, Jarrell Quansah a écopé de deux matches de suspension de la part de la FIFA. Le défenseur anglais manquera le quart de finale contre la Norvège et une éventuelle demi-finale.

L’Angleterre devra composer sans Jarrell Quansah pour son quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, prévu ce samedi. La FIFA a confirmé une suspension de deux matches à l’encontre du défenseur des Three Lions après son expulsion contre le Mexique. Quansah avait reçu un carton rouge direct lors de la victoire anglaise (3-2), dimanche dernier, pour un tacle jugé dangereux sur Jesus Gallardo en seconde période.

La Fédération anglaise de football avait envisagé de contester cette sanction, notamment après la décision de la FIFA d’annuler la suspension d’un match infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun. Mais l’instance dirigeante du football mondial a finalement maintenu sa décision. Considérée comme une faute grave, l’intervention de Quansah a entraîné une suspension de deux rencontres, soit un match supplémentaire par rapport à la sanction automatique consécutive à un carton rouge direct.

Le défenseur de l’Angleterre sera donc absent contre la Norvège en quarts de finale et manquerait également une éventuelle demi-finale face à l’Argentine ou à la Suisse, programmée le 15 juillet, en cas de qualification des Three Lions. Dans un communiqué publié jeudi, la FIFA a précisé que sa Commission de discipline avait infligé au joueur anglais une suspension de deux matches pour violation de l’article 14 du Code disciplinaire de la FIFA. L’instance a ajouté que cette sanction serait purgée lors des prochaines rencontres de l’Angleterre dans le cadre de la Coupe du monde 2026, conformément à l’article 69 de son Code disciplinaire.