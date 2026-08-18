Doums, l’ex d’Adèle Exarchopoulos, face à un nouveau témoignage

Des témoignages publiés le 18 août par Le Parisien mettent en cause des comportements abusifs et des pressions sexuelles attribués à des membres ou proches du collectif de rap L’Entourage, dont le rappeur Doums. Plusieurs femmes racontent avoir subi des relations sous emprise, des rapports sexuels imposés ou des gestes à connotation sexuelle non consentis, faisant remonter au premier plan des affaires judiciaires déjà liées au milieu.

Doums s’était rendu très visible à la suite de sa relation avec l’actrice Adèle Exarchopoulos, dont est né un enfant, Ismael. Le couple s’est séparé sans explication publique, mais s’est retrouvé devant la justice en juin dernier après la plainte déposée par l’actrice pour « violences habituelles sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en récidive légale ». Lors de l’audience, Adèle Exarchopoulos a pu compter sur le soutien de son compagnon actuel, François Civil. Le dossier a été renvoyé au 8 février 2027.

Le reportage de presse rassemble plusieurs récits. Une première plaignante évoque des faits survenus autour d’un bar parisien fréquenté par des membres du collectif. Une seconde, identifiée sous le pseudonyme « Caroline », affirme avoir rencontré Doums en 2015 alors qu’elle était étudiante et s’être retrouvée, selon ses dires, sous son emprise, jusqu’à être amenée à avoir des rapports avec d’autres personnes du cercle à la demande de son compagnon. Elle décrit une mise en valeur suivie d’une instrumentalisation.

Récits de violences sexuelles alléguées et position du rappeur

Selon le témoignage de Caroline, les rapports intimes ont progressivement pris un caractère plus violent. Après une rupture, elle raconte une reprise de contact en 2022 au cours de laquelle Doums lui aurait demandé de le rejoindre chez lui alors que l’artiste Nekfeu se trouvait présent. Caroline rapporte qu’une discussion a eu lieu après le départ de Nekfeu au cours de laquelle Doums se serait excusé d’un comportement violent antérieur, mais lui aurait aussi dit « Je sais que tu aimes ça » et demandé une fellation, demande qu’elle dit avoir refusée.

Elle affirme ensuite avoir été projetée au sol, agressée sexuellement — description selon laquelle il l’aurait saisie par les cheveux et l’aurait forcée — puis expulsée du domicile. Caroline explique n’avoir pas déposé plainte à ce moment-là, invoquant l’entourage protecteur de la personne mise en cause. Elle ajoute que, d’après elle, Doums ciblait des femmes « fragiles, malléables » pour leur faire accepter des situations inacceptables.

Une troisième femme, souhaitant rester anonyme, a raconté une nuit où Doums se serait glissé dans son lit et se serait collé à elle en glissant sa main entre ses cuisses et en serrant son entrejambe, geste qu’elle rapporte comme non consenti.

Interrogé par la presse, le rappeur a nié toute tentative d’agression sexuelle et toute agression sexuelle. Malgré des démêlés judiciaires antérieurs signalés dans les médias, il affirme n’avoir jamais forcé quiconque et a déclaré : « Toute ma vie j’ai dénoncé les pointeurs et les violeurs ».