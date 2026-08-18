Mourinho: « Mon retour est plus beau que la première fois »

José Mourinho a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur du Real Madrid ce mardi à Valdebebas. Une cérémonie volontairement sobre, organisée à huis clos, a marqué le retour du technicien portugais sur le banc madrilène.

Le Real Madrid a choisi la discrétion pour officialiser le retour de José Mourinho. Présenté mardi midi à Valdebebas, le Portugais a participé à une courte cérémonie en présence de Florentino Pérez et de son entourage, sans supporters ni journalistes extérieurs au club. Après un échange avec le président madrilène, Mourinho a reçu le traditionnel maillot du Real Madrid. Faute de conférence de presse, le nouvel entraîneur s’est néanmoins exprimé au micro des médias du club pour évoquer ses ambitions.

« Les mots ne suffisent pas. C’est une mission », a lancé le technicien, qui entend instaurer une culture fondée sur le travail, la responsabilité et l’ambition. Mourinho a également insisté sur la dimension particulière de son retour dans la capitale espagnole. « Le Real Madrid est le sommet dans la carrière d’un entraîneur. Il y a aussi le côté affectif et émotionnel. J’ai toujours été des vôtres depuis mon départ. C’est un retour à la maison », a-t-il expliqué. Le Portugais aura désormais pour objectif de relancer une équipe madrilène ambitieuse et de répondre aux attentes élevées de la direction. Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi à Valdebebas pour le « Special One ».