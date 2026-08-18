Barça: Fermín López va céder son numéro 16 à Rodri

Alors que l’arrivée de Rodri au FC Barcelone se précise, Fermín López s’apprête à abandonner le numéro 16 qu’il porte depuis ses débuts avec l’équipe première. L’international espagnol récupérera le numéro 7, laissé libre après le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Le FC Barcelone s’apprête à accueillir une recrue de poids. Rodri, en provenance de Manchester City, devrait rejoindre le club catalan dans les prochains jours pour un transfert estimé à 65,4 millions de livres sterling. Avant même son arrivée, le milieu de terrain espagnol a déjà échangé avec Fermín López au sujet du numéro 16. Un maillot que Rodri portait également chez les Citizens et qu’il souhaite récupérer en Catalogne.

Pour Fermín López, ce changement laisse forcément un petit goût amer. Le milieu offensif de 23 ans reconnaît être attaché à ce numéro, même s’il comprend la situation et se réjouit de l’arrivée de son compatriote. « Rodri va nous apporter beaucoup de qualité, c’est une recrue fantastique », a confié le Barcelonais à AS.

López a également expliqué avoir choisi le numéro 7 pour la prochaine saison, celui-ci étant devenu disponible après le départ de Ferran Torres au PSG. « J’ai demandé le numéro 7. Je l’ai toujours aimé », a-t-il expliqué avant de reconnaître : « Je suis un peu triste de quitter le numéro 16, mais il sera entre de bonnes mains. » Une manière élégante de tourner la page, alors que Rodri s’apprête à faire ses premiers pas sous le maillot blaugrana.