Officiel: Rodri signe au Barça

Longtemps annoncé proche du Real Madrid, Rodri a finalement pris la direction de la Catalogne. Le FC Barcelone a officialisé ce mardi l’arrivée du milieu espagnol, champion du monde 2026 et désigné meilleur joueur du dernier Mondial.

Le FC Barcelone frappe un grand coup sur le marché des transferts. Le club catalan a annoncé l’accord avec Manchester City pour le recrutement de Rodri, qui s’est engagé jusqu’en juin 2030. L’opération est estimée à 60 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter jusqu’à 16,5 millions d’euros de bonus. À 30 ans, l’international espagnol constitue un renfort majeur pour le Barça. Élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, Rodri a joué un rôle central dans le sacre de la Roja, dictant le rythme du jeu par sa maîtrise technique et son intelligence tactique.

Cette arrivée représente également un joli coup pour le FC Barcelone, qui a réussi à devancer son grand rival madrilène. Le Real Madrid avait longtemps fait de Rodri sa priorité pour renforcer son entrejeu et semblait même avoir pris une longueur d’avance dans les négociations. Le Barça a finalement inversé la tendance grâce à une offensive menée en coulisses, avec notamment l’intervention d’Hansi Flick et le soutien de plusieurs internationaux espagnols évoluant à Barcelone. Après sept saisons à Manchester City, 298 matches et 14 trophées, dont une Ligue des champions et quatre titres de Premier League, Rodri retrouve donc l’Espagne. Mais cette fois, ce sera sous les couleurs blaugrana.