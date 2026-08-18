Cauet accueille sa fiancée Nathalie Dartois dans son émission sur Europe 2

Europe 2 voit son après-midi enrichi d’une nouvelle voix qui ne manquera pas de captiver les auditeurs. Nathalie Dartois, fiancée de l’animateur Sébastien Cauet, rejoint désormais l’équipe de l’émission diffusée de 15h30 à 18h. Cette intégration marque un tournant inédit dans la programmation de la station, mêlant vie professionnelle et vie privée sur les ondes. La collaboration de ce couple promet de renouveler la dynamique du programme, déjà très populaire auprès des auditeurs.

Sébastien Cauet, figure emblématique de la radio française et célèbre pour son émission La Méthode Cauet à la télévision, poursuit ainsi sa présence très active sur Europe 2. Depuis avril 2026, son show de l’après-midi occupe une place de choix sur la grille des programmes, complétant ainsi ses interventions matinales. L’arrivée de Nathalie Dartois au sein de cette équipe compose un nouveau visage et une nouvelle énergie pour ce rendez-vous désormais incontournable.

Cette évolution dans l’émission s’inscrit dans un contexte où Cauet continue de consolider sa position à la radio, malgré les polémiques qui l’entourent actuellement. Europe 2, en lui offrant ce temps d’antenne supplémentaire, démontre que l’animateur demeure une figure majeure du paysage radiophonique, attirant un auditoire fidèle et nombreux.

Une collaboration entre amour et professionnalisme

Depuis le printemps 2026, Cauet anime quotidiennement cette tranche horaire de l’après-midi, entouré d’une équipe composée de ses collaborateurs habituels : Stouf, Piètre et Corentin. Leurs interventions rythment et agrémentent le programme, déjà très apprécié pour son humour et sa spontanéité. L’arrivée de Nathalie Dartois vient donc s’ajouter à cette alchimie.

Femme de confiance et compagne de l’animateur, Nathalie Dartois partage désormais l’antenne avec Cauet, un fait rare dans le monde de la radio où la vie privée et la sphère professionnelle restent souvent séparées. Cette alliance professionnelle et sentimentale soulève l’intérêt tant du public que des observateurs des médias. La nature exacte de son rôle dans l’émission reste à préciser, mais il est certain que sa présence offrira de nouvelles interactions et pistes créatives dans la programmation.

La collaboration entre les deux pourrait s’illustrer par des échanges complices, des séquences improvisées, voire des moments plus personnels, tout en conservant un ton léger et divertissant, fidèle à l’univers de Cauet. L’impact de leur tandem sur la dynamique générale de l’émission pourrait également marquer durablement la période à venir.

Un exemple de cette actualité se retrouve dans les podcasts de l’émission, qui confirment la présence accrue de Cauet sur les ondes avec plusieurs épisodes diffusés en juillet 2026 sous le titre « Cauet sur Europe 2 L’APREM ». Cette tendance met en lumière la volonté de la station d’exploiter le potentiel d’audience autour de ce programme renforcé.

Par ailleurs, les réseaux sociaux ont relayé rapidement cette nouvelle, comme en témoigne le tweet relayé par Julien Pernici, mettant en avant la dimension personnelle de ce recrutement. Ce nouvel élément interviendra sans doute dans la manière dont l’après-midi sur Europe 2 sera perçu par les auditeurs, ajoutant une couche d’authenticité et d’interactivité au format déjà en place.