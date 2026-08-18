Golden Boy 2026: Yan Diomandé, Yamal et Cubarsi dans la course au titre

Le défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsí, occupe actuellement la première place du classement du Golden Boy 2026. Le jeune Espagnol devance son coéquipier Lamine Yamal, tandis que Yan Diomandé complète le podium.

Pau Cubarsí se positionne comme le principal favori pour le Golden Boy 2026. Selon le classement provisoire publié par Tuttosport, le défenseur du FC Barcelone est actuellement en tête avant le vote final, qui doit se tenir plus tard dans l’année. Déjà remarqué pour sa précocité, Cubarsí a franchi un nouveau cap lors de la Coupe du monde 2026. L’Espagnol a été désigné meilleur jeune joueur du tournoi, confirmant son statut parmi les grands espoirs du football mondial.

Derrière Cubarsí, on retrouve un autre Barcelonais, Lamine Yamal. Malgré sa deuxième place dans le classement provisoire, l’ailier espagnol ne pourra pas décrocher une deuxième fois le trophée, le règlement du Golden Boy ne permettant pas à un joueur de remporter la récompense à plusieurs reprises. Le podium est complété par Yan Diomandé. Le jeune talent occupe la troisième position, devant Warren Zaïre-Emery, quatrième, et Ayyoub Bouaddi, qui ferme actuellement le top 5. Le classement reste toutefois susceptible d’évoluer avant le verdict définitif. Le nom du prochain Golden Boy sera officiellement dévoilé en novembre, à l’issue du processus de vote.