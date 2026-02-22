Mondial 2026: le Ghana annonce son camp de base

À l’image de la sélection algérienne, le Ghana a d’ores et déjà choisi son camp de base en vue du Mondial 2026 : selon NBC 10 News, les Black Stars installeront leur quartier général à l’Université Bryant, dans l’État de Rhode Island.

Otto Addo et son staff utiliseront ce site pour préparer la phase finale du tournoi, qui sera organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’organisation locale Ocean State 2026 devrait officialiser ce choix lors d’une conférence de presse programmée jeudi matin, d’après les informations relayées.

Infrastructures et parcours de sélection

L’Université Bryant figurait déjà dans le catalogue des camps prévus pour la compétition. Sa désignation résulte d’une série d’inspections et de visites menées par des représentants de la FIFA, qui ont évalué les qualités du site.

Les installations sportives du campus bénéficient d’une solide réputation : elles ont, entre autres, servi de camp d’entraînement aux New England Patriots pendant près de vingt ans, attestant de leur capacité à accueillir des équipes de haut niveau.

Sur le plan sportif, le Ghana démarrera son tournoi à Toronto face au Panama le 17 juin 2026. Six jours plus tard, les Black Stars seront opposés à l’Angleterre au Boston Stadium de Foxborough, avant de conclure la phase de poules contre la Croatie le 27 juin à Philadelphie.