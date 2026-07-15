«Une leçon pour le monde», la presse espagnole savoure le succès de la Roja face aux Bleus

Au lendemain de la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du monde 2026, les médias espagnols célèbrent une victoire qu’ils jugent éclatante face à la France (2-0). Entre éloges pour la Roja et critiques envers les Bleus, les unes de la presse ibérique ne cachent pas leur enthousiasme.

La démonstration de l’Espagne contre la France (2-0), mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, a trouvé un large écho dans les colonnes de la presse espagnole. Au lendemain de la rencontre, les principaux quotidiens sportifs et généralistes ont unanimement salué la prestation des hommes de Luis de la Fuente, tout en soulignant les difficultés affichées par les Bleus. Le quotidien Marca célèbre une soirée historique, qualifiant la performance espagnole de spectacle mémorable. Le journal estime que la Roja s’est approprié la fête nationale française en dominant sans partage son voisin, une manière de mettre en avant la supériorité affichée sur la pelouse de Dallas.

Même enthousiasme du côté d’AS, qui affiche en une un message fort en présentant cette victoire comme « une leçon pour le monde ». Le quotidien madrilène considère que l’Espagne a confirmé son statut de référence du football international grâce à une prestation collective de très haut niveau. Plus mesuré dans le ton, El País insiste avant tout sur la maîtrise technique et tactique de la sélection espagnole. Le journal évoque une performance de grande classe, estimant que la Roja a parfaitement contrôlé les débats face à une équipe de France rarement en mesure d’inverser la tendance.

Le quotidien ABC livre une analyse plus nuancée. Le journal souligne que la sortie sur blessure de William Saliba a facilité la tâche des Espagnols, tout en pointant les prestations décevantes de plusieurs cadres français. Michael Olise est jugé en perte d’inspiration, tandis qu’Ousmane Dembélé est décrit comme très loin de son meilleur niveau. Le média conclut même que le football français traverse un sérieux coup d’arrêt après cette élimination. Ces réactions illustrent l’immense confiance qui entoure désormais la Roja, qualifiée pour la finale du Mondial 2026 et plus que jamais considérée par la presse espagnole comme la nouvelle référence du football mondial.