Mondial 2026: les onze entrants de France – Espagne

Didier Deschamps a procédé à deux ajustements dans son onze de départ pour défier l’Espagne, ce mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026. En face, Luis de la Fuente reconduit l’équipe victorieuse de la Belgique avec Fabian Ruiz de nouveau titulaire au milieu de terrain.

L’heure de vérité a sonné pour la France et l’Espagne. Les deux sélections s’affrontent ce mardi soir à l’AT&T Stadium de Dallas pour une place en finale de la Coupe du monde 2026, dans un choc entre deux des principaux favoris au sacre. À quelques minutes du coup d’envoi, Didier Deschamps a dévoilé son équipe avec quelques changements notables. Aligné d’entrée lors du quart de finale remporté contre le Maroc (2-0), Désiré Doué débute cette fois sur le banc. C’est Bradley Barcola qui prend place sur le flanc gauche de l’attaque, aux côtés d’Ousmane Dembélé, de Michael Olise et du capitaine Kylian Mbappé.

Autre bonne nouvelle pour les Bleus, Aurélien Tchouaméni retrouve une place de titulaire après avoir été éloigné des terrains lors des deux précédentes rencontres en raison d’une blessure aux adducteurs. Le milieu du Real Madrid reforme l’entrejeu avec Adrien Rabiot, tandis que Mike Maignan garde les cages derrière une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Du côté espagnol, Luis de la Fuente mise sur la continuité. Le sélectionneur reconduit l’équipe qui avait éliminé la Belgique en quarts de finale (2-1). Fabian Ruiz conserve sa place dans l’entrejeu aux côtés du capitaine Rodri, laissant une nouvelle fois Pedri sur le banc. Devant, le jeune Lamine Yamal animera l’attaque avec Dani Olmo, Álex Baena et Mikel Oyarzabal.

Les compositions officielles :

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé (cap.).

Espagne : Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri (cap.), Fabian Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena – Oyarzabal.

