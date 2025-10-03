Mondial 2026: la FIFA recadre sèchement Donald Trump

Victor Montagliani, vice-président de la FIFA, a recadré Donald Trump sur l’organisation du Mondial 2026. Le dirigeant a rappelé que seules les instances du football mondial décident des villes hôtes, et non les gouvernements.

Le vice-président de la FIFA, Victor Montagliani, a tenu à rappeler que la Maison Blanche n’avait aucun pouvoir décisionnel sur les villes hôtes du Mondial 2026. Interrogé à Londres, le patron de la CONCACAF a réagi aux propos de Donald Trump, qui avait suggéré de déplacer certaines rencontres dans des villes jugées « dangereuses ».

« C’est un tournoi de la FIFA, placé sous la juridiction de la FIFA, et ce sont nos instances qui décident », a tranché Montagliani. Avant d’ajouter, avec une pointe de fermeté : « Avec tout le respect dû aux dirigeants politiques, le football est plus grand qu’eux. Il survivra à leurs régimes, à leurs gouvernements et à leurs slogans. »

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec un nombre record de villes hôtes réparties sur les trois pays.