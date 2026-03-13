Mondial 2026: la FIFA étudie des solutions après le retrait de l’Équipe d’Iran

Contraint de renoncer à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans un contexte géopolitique tendu, l’Iran laisse une place vacante que la FIFA cherche désormais à attribuer, avec plusieurs scénarios possibles impliquant notamment les Émirats arabes unis et l’Irak.

La FIFA réfléchirait déjà à un scénario de remplacement après l’annonce du retrait de l’Équipe d’Iran de football de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, selon des informations rapportées par le quotidien britannique Daily Mirror. Prévu principalement aux États-Unis, le Mondial 2026 se retrouve indirectement affecté par les tensions géopolitiques. Le retrait iranien intervient dans un contexte particulièrement instable après des frappes américano-israéliennes qui auraient notamment touché la capitale Téhéran et entraîné la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei.

Sur le plan sportif, cette décision oblige désormais l’instance dirigeante du football mondial à trouver une sélection pour compléter le groupe déjà composé de l’Équipe d’Égypte, de l’Équipe de Belgique et de l’Équipe de Nouvelle-Zélande. Pourtant qualifié en terminant en tête de son groupe des éliminatoires asiatiques, l’Iran laisse ainsi une place vacante. Parmi les pistes étudiées par la FIFA figure la promotion de l’Équipe des Émirats arabes unis, deuxième de ce groupe.

Mais le scénario reste complexe. Les Émiratis ont en effet été battus par l’Équipe d’Irak lors du match décisif ouvrant la voie aux barrages intercontinentaux. Dans ce contexte, l’Irak doit désormais affronter le vainqueur de la confrontation entre l’Équipe de Bolivie et l’Équipe du Suriname pour décrocher son billet pour le Mondial. Face à cette situation inédite, certains observateurs évoquent déjà une autre hypothèse : l’attribution directe de la place vacante à l’Irak, ce qui contraindrait les Émirats arabes unis à passer par un barrage supplémentaire pour espérer rejoindre la phase finale.





