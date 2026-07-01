Flavie Flament « vivrait très mal » l’affaire Jimmy Mohamed, avec qui elle partagera l’antenne à la rentrée

Alors que Flavie Flament s’apprête à présenter un nouveau duo sur France 2 à la rentrée, aux côtés du médecin et animateur Jimmy Mohamed, un scandale personnel éclate et complique la situation. Des accusations graves de violences domestiques ont été portées publiquement contre Jimmy Mohamed par son épouse, Souailla Mohamed. Cette polémique surgit à un moment où le programme Mag de la santé est sur le point d’être transféré de France 5 à France 2, entraînant une situation délicate pour les diffuseurs et les futurs collaborateurs, notamment pour Flavie Flament, ancienne animatrice devenue également militante contre les violences faites aux femmes.

Les accusations émises posent un véritable défi à France Télévisions et RTL, partenaires dans la production et la diffusion des programmes animés par Jimmy Mohamed. Entre la gestion de la présomption d’innocence et la nécessité de prendre en compte les témoignages publics, les deux groupes médias tentent de coordonner une réponse adaptée à cette crise interne et médiatique, selon les révélations de Télérama.

Des accusations contre Jimmy Mohamed qui embarrassent France Télévisions

Les faits remontent au dimanche 28 juin, lorsque Souailla Mohamed a publié plusieurs stories sur Instagram où elle exhibe des photographies montrant des hématomes présumés sur ses bras, datant du 11 décembre 2025. Sans citer nommément son mari, elle sous-entend être victime de violences de sa part, évoquant aussi des soupçons d’infidélité.

Cette sortie publique n’est pas une première : quelques mois auparavant, Souailla Mohamed avait déjà dénoncé des violences psychologiques. Jusqu’à présent, aucune plainte officielle n’a été déposée à l’encontre de Jimmy Mohamed, qui nie ces accusations en interne auprès de ses employeurs, qualifiant ces allégations de mensonges.

Face à ces révélations, le groupe France Télévisions se retrouve dans une situation embarrassante. Delphine Ernotte, présidente du groupe, ainsi que Florent Dumont, directeur des magazines, ont été informés de cette affaire. Ces derniers ont maintenu plusieurs échanges avec Jimmy Mohamed ainsi qu’avec Benoît Thévenet, producteur du Mag de la santé. L’enjeu est important, tant sur le plan de la crédibilité du programme que sur celui de la gestion de l’image de la chaîne.

Sur le réseau social Twitter, ces accusations ont rapidement suscité des réactions, amplifiant la pression médiatique sur l’animateur et la chaîne. Dans ce contexte, des décisions ont été prises en interne, notamment l’annulation de la dernière chronique de Jimmy Mohamed prévue avant la trêve estivale. Ce devait être sa chronique du 3 juillet dans le journal de 20 heures de France 2, présenté par Laurent Delahousse.

RTL, autre diffuseur associé à Jimmy Mohamed, a quant à lui décidé de maintenir l’animateur à l’antenne, ajoutant un élément de complexité à la gestion de cette crise au sein du paysage audiovisuel public et privé.

Flavie Flament, en première ligne d’une collaboration sous tension

Cette affaire intervient à un moment clé de la carrière de Jimmy Mohamed. Après avoir repris la présentation du Mag de la santé sur France 5 dès la rentrée 2024, il devait intégrer France 2 à la rentrée 2026 avec Flavie Flament. Ce transfert représentait une montée en visibilité significative, puisque l’émission gagnait ainsi une audience potentiellement plus large.

Flavie Flament, de son côté, est connue pour son engagement contre les violences faites aux femmes, un combat qu’elle a rendu public notamment après avoir porté plainte pour viol contre Patrick Bruel. La proximité de ces accusations contre son futur binôme met l’animatrice dans une position délicate, avec selon Télérama, un malaise personnel évident face à cette situation.

Pour l’instant, ni Jimmy Mohamed, ni Flavie Flament, ni leurs entourages respectifs n’ont fait de déclaration officielle à propos de cette polémique. La direction de France Télévisions n’a pas non plus communiqué de manière détaillée sur l’avenir de ce duo à l’antenne, laissant le public dans l’attente des décisions qui seront prises dans les prochaines semaines concernant la poursuite ou non de la collaboration.