Mondial 2026, Argentine: Messi s’attend à une finale « très serrée » face à l’Espagne

Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après son succès contre l’Angleterre, l’Argentine retrouvera l’Espagne dimanche. Lionel Messi s’attend à un duel de très haut niveau face à une Roja qu’il connaît parfaitement.

L’Argentine n’est plus qu’à une marche d’un nouveau sacre mondial. Vainqueure de l’Angleterre (2-0) en demi-finale mercredi, l’Albiceleste défiera l’Espagne dimanche en finale de la Coupe du monde 2026. À l’issue de la rencontre, Lionel Messi s’est projeté sur ce rendez-vous tant attendu. Le capitaine argentin s’attend à une confrontation particulièrement disputée face à une sélection espagnole qu’il considère parmi les meilleures du moment.

« L’Espagne est une équipe formidable, avec des joueurs exceptionnels. Elle pratique un football de très grande qualité », a confié l’attaquant de l’Inter Miami aux journalistes. L’octuple Ballon d’Or a également souligné sa parfaite connaissance du jeu espagnol, forgée par ses nombreuses années passées au FC Barcelone. « Je connais très bien cette équipe. Elle possède une identité de jeu qu’elle a construite au fil des années. Plusieurs de ses joueurs évoluent au Barça, un club qui représente énormément pour moi et que je continue de suivre de près. »

Conscient de l’enjeu, Messi s’attend à une finale indécise entre deux sélections au sommet de leur art. « Ce sera une finale de Coupe du monde très particulière. Je m’attends à un match extrêmement serré », a conclu le capitaine de l’Albiceleste. Rendez-vous dimanche soir pour le verdict!