CEDEAO : Romuald Wadagni attendu en Sierra Leone pour son premier sommet des chefs d’État

Élu à la tête du Bénin il y a quelques mois, le président Romuald Wadagni participera, le dimanche 19 juillet 2026 à Freetown, à son tout premier sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette rencontre, qui réunira plusieurs dirigeants de la sous-région, sera l’occasion pour le nouveau chef de l’État béninois de faire ses premiers pas au sein de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation.

Le président béninois Romuald Wadagni prendra part, dimanche 19 juillet 2026, au 69ᵉ sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), prévu à Freetown, en Sierra Leone. Il s’agira de sa première participation à une réunion des chefs d’État de l’organisation depuis son accession à la magistrature suprême.

La rencontre sera présidée par le chef de l’État sierra-léonais, Julius Maada Bio, qui assure la présidence en exercice de la CEDEAO. Les autorités de Freetown annoncent la présence de onze chefs d’État et de gouvernement de la sous-région, ainsi que de hauts responsables, diplomates et représentants des institutions communautaires.

Aux côtés de Romuald Wadagni, plusieurs dirigeants sont attendus, notamment Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Bola Ahmed Tinubu (Nigeria), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), John Dramani Mahama (Ghana), Adama Barrow (Gambie), Joseph Boakai (Libéria), Faure Essozimna Gnassingbé (Togo), José Maria Neves (Cap-Vert) et Mamady Doumbouya (Guinée).

Pour le président béninois, ce premier sommet revêt une importance particulière. Il lui offrira l’occasion de prendre part aux grandes orientations de l’organisation régionale et d’échanger avec ses homologues sur les principaux défis auxquels fait face l’Afrique de l’Ouest.

Selon les informations communiquées par les organisateurs, les travaux devraient porter sur plusieurs dossiers majeurs, notamment la stabilité politique dans la région, la relance économique, le renforcement de l’intégration régionale, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la lutte contre les défis sécuritaires.