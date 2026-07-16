Delphine Wespiser dévoile le petit nom de son bébé adopté après une première nuit compliquée

Delphine Wespiser, ancienne Miss France 2012 et figure emblématique du paysage audiovisuel français, a récemment partagé un moment fort de sa vie personnelle avec ses fans. À 34 ans, elle a annoncé l’adoption d’un golden retriever, un choix qui marque une nouvelle étape dans son quotidien. Très émue, la présentatrice a publié des images et vidéos sur ses réseaux sociaux, témoignant de la tendresse et de la complicité immédiate qui se sont nouées avec son nouveau compagnon baptisé Bakou. Cette adoption a suscité une vague d’émotions parmi ses abonnés, ravis de découvrir ce nouveau membre de la famille Wespiser.

Les commentaires d’internautes ne se sont pas fait attendre, soulignant l’affection qui règne déjà entre Delphine et Bakou. Plusieurs fans ont exprimé leur joie et leur admiration, évoquant la douceur et la gentillesse propres aux golden retrievers, connus pour être des chiens affectueux et dévoués. Ces échanges témoignent également du soutien que reçoit la star dans ses choix de vie, renforçant le lien entre Delphine Wespiser et son public, qui suit avec attention ses actualités personnelles et professionnelles.

Cette nouvelle compagnie canine s’inscrit dans un contexte où Delphine Wespiser confirme sa place de personnalité incontournable, à la fois chroniqueuse dans l’émission populaire « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP) et animatrice du programme « L’île de la tentation ». Son engagement dans ces rôles médiatiques lui a permis de tisser une relation forte avec les téléspectateurs, qui la retrouvent également dans des moments plus intimes, comme celui de l’accueil de Bakou.

Delphine Wespiser et Bakou : leur première nuit ensemble

Le lendemain de l’annonce officielle via Instagram, Delphine Wespiser a donné de ses nouvelles concernant leur première nuit côte à côte. Dans une publication empreinte de douceur, elle a décrit le comportement de Bakou, révélant que le chiot est venu « toutes les heures pour papoter », avant de s’endormir, manifestant ainsi son besoin de créer du lien et de s’adapter à ce nouvel environnement. Ces quelques instants partagés montrent déjà la complicité naissante entre la présentatrice et son chien.

Les images publiées montrent un Bakou visiblement épuisé mais paisible, lové contre Delphine sur le canapé. Ce moment de quiétude, empreint d’affection, n’a pas manqué d’émouvoir ses abonnés et ses collègues du milieu audiovisuel. Parmi les nombreux commentaires, celui de Raymond Aabou, chroniqueur du programme « Tout beau tout neuf », s’est distingué : « Magnifique décision », a-t-il écrit, saluant le geste et soulignant la beauté de cette rencontre.

D’autres messages enthousiastes accompagnent la publication, affirmant que le choix de Delphine Wespiser est une source de bonheur pour elle, tout en souhaitant la bienvenue à Bakou. Ce golden retriever, qui rejoint désormais la vie de l’animatrice, bénéficie ainsi d’un accueil chaleureux et attentionné, à la fois dans sa nouvelle famille et auprès des admirateurs de la star.

Le suivi des premières heures passées avec Bakou laisse présager des nuits sans doute un peu agitées, mais riches en échanges et en petites attentions. Ces débuts illustrent les prémices d’une relation empreinte de tendresse, qui s’annonce déjà pleine de promesses pour Delphine et son compagnon à quatre pattes.