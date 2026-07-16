Élodie Villemus succède à Karine Ferri et présente les tirages du Loto sur TF1

Élodie Villemus franchit une nouvelle étape majeure dans sa carrière télévisuelle en devenant la nouvelle présentatrice des tirages du Loto, d’EuroMillions et de My Million sur TF1. Révélée par l’émission 4 mariages pour 1 lune de miel, la wedding planner s’impose aujourd’hui comme une figure emblématique du groupe, prenant la relève de Karine Ferri sur ces rendez-vous très suivis. Cette nomination confirme son ascension progressive au sein de la chaîne française, où elle captive désormais des millions de téléspectateurs chaque soir.

Élodie Villemus a gagné en notoriété en s’appuyant d’abord sur son expertise professionnelle dans le secteur du mariage, avant de devenir une animatrice reconnue au sein du groupe TF1. Née wedding planner, elle a conquis le public par son regard avisé et ses conseils pratiques dans 4 mariages pour 1 lune de miel, une émission où elle accompagne les candidates dans la préparation de leur cérémonie. Son franc-parler et sa complicité avec les participantes ont rapidement séduit un large auditoire, ancrant son image comme un visage familier et apprécié de la chaîne.

Dans la continuité de cette réussite, TF1 lui a ensuite confié d’autres projets, tels que Détox ta maison, et sa participation au lancement du Grand Jeu des Séries en quotidienne. Ces différentes expériences ont permis à Élodie Villemus de diversifier ses compétences et d’étoffer son rôle d’animatrice, consolidant ainsi une collaboration durable avec le groupe audiovisuel.

Une ascension construite pas à pas

En débarquant sur TF1 il y a plus de sept ans, Élodie Villemus entamait un parcours qui allait la mener jusqu’à un poste emblématique. Sa carrière télévisuelle a débuté avec la présentation de 4 mariages pour 1 lune de miel, émission dans laquelle elle partage ses connaissances de wedding planner avec les téléspectateurs. Cette visibilité lui a permis d’accroître sa popularité et de devenir une personnalité incontournable de la chaîne.

La diversité des programmes auxquels elle a participé témoigne également de la confiance que TF1 lui accorde. Entre émissions de conseils, lancements de formats quotidiens et présentation de divertissements, Élodie Villemus a su bâtir son image de présentatrice polyvalente. Son évolution progressive a conduit à sa récente nomination à la tête des tirages du Loto, de l’EuroMillions et de My Million, un rendez-vous historique et très attendu des Français.

Reprise par Karine Ferri pendant plusieurs années, cette mission symbolique devant les caméras impose une grande responsabilité, tant la portée émotionnelle est forte. Ces tirages, diffusés quotidiennement aux alentours de 20 h 45 sur TF1, réunissent des millions de téléspectateurs espérant voir leur vie bouleversée par quelques numéros chanceux. Ces rendez-vous sont profondément ancrés dans les habitudes télévisuelles françaises, conférant à leur présentation un statut particulier.

Un rendez-vous fixé dès la fin du mois de juillet

Le jeudi 16 juillet, Élodie Villemus a annoncé officiellement sur Instagram sa nouvelle fonction, exprimant toute son émotion devant cette reconnaissance. Elle a précisé que son premier tirage du Loto serait diffusé le mercredi 22 juillet, suivi par ceux de l’EuroMillions et de My Million dès le vendredi 24 juillet.

Dans son message, l’animatrice a remercié les équipes de TF1 pour leur confiance, soulignant l’importance de cet engagement après plusieurs années d’investissement sur les antennes du groupe. La prise en main de ces tirages représente une étape clé, marquant son intégration dans une véritable institution télévisuelle française.