Mohamed Salah empêché par les règles de la MLS de rejoindre Leo Messi à l’Inter Miami

L’éventualité de voir Mohamed Salah évoluer aux côtés de Lionel Messi à l’Inter Miami suscite de l’intérêt, mais son arrivée pourrait être bloquée par des dispositions de la Major League Soccer.

Le projet d’un duo Salah–Messi réjouit au-delà des seuls supporters de l’Inter Miami, toutefois des contraintes internes à la MLS pourraient rendre ce transfert impossible.

Salah a confirmé qu’il quittera Liverpool après près de dix ans au club ; la principale difficulté tient au statut réglementaire dit de « joueur désigné ».

Qu’est-ce qu’un « joueur désigné » ?

La MLS applique un mécanisme de contrôle des salaires qui restreint le nombre de joueurs vedettes pouvant être inscrits par chaque franchise.

La disposition dite « joueur désigné » autorise des rémunérations élevées sans que celles‑ci pèsent entièrement sur le plafond salarial, mais chaque équipe ne peut bénéficier que de trois emplacements de ce type.

Tous les postes de joueur désigné de l’Inter Miami sont actuellement pourvus.

Les trois places concernent Lionel Messi, Rodrigo De Paul et Allemand Berterame.

En l’état, il n’est donc pas possible d’inscrire Salah comme joueur désigné selon les règles en vigueur.

Sur le plan contractuel, Messi est lié au club jusqu’en 2028 ; De Paul et Berterame disposent eux aussi de contrats à long terme, et aucun départ immédiat ne libérerait une place.

Par le passé, certains recrutements ont été réalisés via des formules temporaires ou des ajustements contractuels ; en revanche, la signature de Salah impliquerait un accord à fort retentissement financier et médiatique nécessitant la création d’un poste de joueur désigné.