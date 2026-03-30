Mobilité de l’État béninois: 450 pick-up pour renforcer les capacités d’intervention publique

L’administration béninoise s’engage dans un vaste programme de renouvellement de son parc automobile. Selon des informations publiées par La Marina BJ, l’État prévoit l’acquisition de 450 véhicules pick-up double cabine 4×4, pour un investissement global estimé à 10,8 milliards de francs CFA.

Cette opération vise à améliorer la mobilité et la capacité d’intervention des structures publiques, notamment celles dont les missions exigent des déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire national. Le projet est entré dans sa phase opérationnelle, avec une mise en œuvre pensée de manière progressive.

Contrairement à une livraison unique, le schéma retenu prévoit un étalement des commandes sur deux ans. Les véhicules seront livrés par vagues successives, en fonction des priorités définies par les services bénéficiaires, afin d’assurer une montée en puissance graduelle et maîtrisée du parc automobile de l’État.

Une opération encadrée et sélective

La conduite du projet est assurée par Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO), qui a opté pour un dispositif strictement encadré. Seuls les concessionnaires de véhicules neufs disposant d’un agrément officiel du ministère de l’Industrie et du Commerce pourront être retenus.

Au terme du processus de sélection, trois entreprises au maximum devraient être contractualisées. Chacune se verra confier la livraison d’un quota plafonné à 150 véhicules sur toute la durée du programme, un choix destiné à sécuriser l’approvisionnement tout en évitant une dépendance à un prestataire unique.

La maintenance au cœur du dispositif

Au-delà de l’acquisition, les autorités ont mis l’accent sur la durabilité de l’investissement. Les entreprises retenues devront disposer d’installations techniques opérationnelles à Cotonou et Parakou, deux pôles jugés stratégiques pour assurer la maintenance du parc.

Le cahier des charges prévoit une prise en charge complète de l’entretien durant les douze premiers mois, incluant les opérations courantes comme les vidanges et le remplacement des filtres. Seuls les centres techniques dotés d’équipements certifiés et capables d’assurer une maintenance préventive et curative seront autorisés à intervenir.

À travers ce programme, l’exécutif béninois entend répondre de manière structurée aux besoins de mobilité des administrations publiques, en combinant modernisation du parc, rigueur dans la sélection des prestataires et exigences élevées en matière de maintenance.