Mobilisation à Paris contre la nouvelle offensive israélienne à Gaza

Quelques milliers de personnes se sont rassemblées à Paris mercredi 17 septembre en soirée pour apporter leur soutien aux Palestiniens de Gaza, au lendemain du lancement d’une nouvelle offensive terrestre de l’armée israélienne contre un territoire déjà dévasté par deux ans de guerre et confronté à la famine. Majoritairement jeunes, les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans tels que «De la mer au Jourdain, la Palestine vivra» et «Nous sommes tous des enfants de Gaza» sur la place de la République, au cœur de la capitale.