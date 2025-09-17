PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Mobilisation à Paris contre la nouvelle offensive israélienne à Gaza

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La Fed réduit ses taux, un gouverneur promu par Trump réclamait une baisse plus nette

États-Unis : le dollar recule après la baisse des taux de la Fed

Crise avec les États-Unis: le Venezuela lance des manœuvres sur une île caribéenne

Nucléaire : l’Iran prêt à une solution juste avec les Européens

Francesca Bellettini, DG adjointe de Kering, prend la tête de Gucci

Ghazi Hamad du Hamas sur Al Jazeera après la frappe israélienne au Qatar

Brésil : Jair Bolsonaro touché par un cancer de la peau (médecin)

Baalbeck : deux tués dans une frappe israélienne contre une voiture

Libye : au moins 50 réfugiés soudanais morts dans un naufrage dimanche, selon l’OIM

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,50 % (-0,25 pt)

VOIR TOUS LES FLASHS

Quelques milliers de personnes se sont rassemblées à Paris mercredi 17 septembre en soirée pour apporter leur soutien aux Palestiniens de Gaza, au lendemain du lancement d’une nouvelle offensive terrestre de l’armée israélienne contre un territoire déjà dévasté par deux ans de guerre et confronté à la famine. Majoritairement jeunes, les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans tels que «De la mer au Jourdain, la Palestine vivra» et «Nous sommes tous des enfants de Gaza» sur la place de la République, au cœur de la capitale.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!