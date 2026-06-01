France : Pesquet et Prost partiront dans l’espace en 2027 pour une première mondiale

Emmanuel Macron a annoncé au sommet Choose France deux missions spatiales commerciales prévues en 2027 avec les astronautes français Thomas Pesquet et Arnaud Prost. Pesquet doit rejoindre l’ISS pour son troisième vol, tandis que Prost participera à la première mission habitée vers Haven-1, future station spatiale commerciale de l’entreprise américaine Vast, qui installe son siège européen à Paris.

Emmanuel Macron a annoncé lundi 1er juin lors du sommet Choose France, depuis l’Élysée, un accord entre la France et l’entreprise américaine Vast pour deux missions spatiales commerciales en 2027 impliquant les astronautes Thomas Pesquet et Arnaud Prost. La société californienne, fondée en 2021 par le milliardaire des cryptomonnaies Jed McCaleb, a simultanément annoncé l’installation de son siège européen à Paris. « Vast a choisi la France. Cela confirme l’ambition spatiale de la France », a écrit Macron sur X.

Pesquet, 47 ans, effectuera son troisième vol dans l’espace à bord de la mission PAM-6, sixième mission privée organisée par Vast en partenariat avec la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS), pour un lancement prévu au plus tôt à l’été 2027. Sous réserve de l’approbation du Comité multilatéral des opérations d’équipage (MCOP) – instance de gouvernance de l’ISS réunissant les représentants de la NASA, de l’ESA, de Roscosmos, de la JAXA et de l’Agence spatiale canadienne -, il en serait le commandant. Ce serait une première absolue : aucun astronaute non-américain n’a jamais commandé une capsule américaine.

Arnaud Prost, astronaute de réserve de l’Agence spatiale européenne (ESA), effectuera pour sa part son premier vol spatial à bord du vol d’essai Haven-1, première mission habitée vers Haven-1, la première station spatiale commerciale privée au monde. Il y occupera le poste d’ingénieur d’essais en vol. « Cette mission d’astronaute vers une station privée est une première au monde », a souligné le Centre national d’études spatiales (CNES). La station Haven-1 est en cours d’assemblage final en Californie. Son lancement, initialement prévu en 2026, a été décalé à 2027. SpaceX assurera le transport avec une capsule Crew Dragon.

Deux missions de deux semaines chacune

Les deux missions dureront chacune environ deux semaines – contre six mois pour les expéditions longues de Pesquet à bord de l’ISS en 2016-2017 et 2021. Elles seront consacrées à des activités scientifiques, éducatives et de démonstration technologique, selon le communiqué de Vast. Le format court est caractéristique des missions privées commerciales, qui privilégient la rotation rapide des équipages sur des programmes d’expérimentation ciblés plutôt que les séjours prolongés des missions institutionnelles.

Pour Pesquet, le format diffère sensiblement de ses deux précédentes missions menées sous mandat ESA dans le cadre de la coopération ISS classique. La mission PAM-6 relève du volet commercial du programme ISS, pour lequel la NASA a alloué à Vast un créneau de vol en février 2026.

La France devient avec cet accord le seul pays européen à compter trois astronautes en activité simultanément, selon le CNES. Sophie Adenot, première Française à commander une mission ISS, est actuellement en mission à bord de la station. Son retour est prévu avant les décollages de Pesquet et Prost. L’accord avec Vast sera annoncé lors d’un point presse conjoint CNES-ESA-Vast prévu dans les prochains jours.

L’annonce s’inscrit dans la stratégie française de positionnement sur le marché spatial commercial privé, à un moment où l’ISS approche de sa date de désorbitage prévue à partir de 2030 et où plusieurs entreprises – Vast, Axiom Space, Sierra Space – s’activent pour construire des alternatives en orbite basse. Haven-1, dont Haven-2 est la version agrandie, est conçue pour prendre le relais.