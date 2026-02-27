Miou-Miou explique pourquoi elle évite les César : « J’ai beaucoup de mal… »

Miou-Miou reste l’une des figures les plus singulières du cinéma français : révélée par Les Valseuses, primée aux César mais réticente aux cérémonies, elle a répété publiquement son refus d’y assister, y compris lors d’une intervention en 2015 où elle a expliqué ne « jamais savoir la date » et affirmer « j’irai jamais ». Cette position, maintenue en 2026, réinterroge le rapport d’une actrice phare des années 1970-1980 à la mise en lumière institutionnelle du cinéma.

Née Sylvette Herry, Miou-Miou a construit sa notoriété au sein du mythique Café de la Gare, théâtre alternatif qui a servi de vivier à une génération d’artistes. À la scène succède le grand écran : elle enchaîne les petits rôles, dont une apparition remarquée dans Rabbi Jacob, avant d’accéder à la consécration publique grâce à Les Valseuses, film de Bertrand Blier qui a marqué la fin des années 1970 par son ton subversif et son traitement de la liberté sexuelle.

Sa carrière se double d’une vie privée très médiatisée : ex-compagne de Coluche, puis compagne et mère d’un enfant avec Patrick Dewaere, Miou-Miou a également partagé la vie du chanteur Julien Clerc, avec qui elle a eu une fille, puis celle de l’écrivain Jean Teulé, relation qui a duré de 1998 jusqu’au décès de l’écrivain en 2022.

De la scène alternative à la reconnaissance institutionnelle sans affection pour les cérémonies

Miou-Miou a vu sa trajectoire artistique reconnue par les institutions : elle a obtenu un César pour son rôle dans La Dérobade en 1980 et a été nommée à de nombreuses reprises, « pas moins de dix fois » selon ses propres mots rapportés dans les archives médiatiques. Malgré ces distinctions, elle a maintenu une distance constante à l’égard de la cérémonie elle‑même.

En 2015, lors de sa participation à l’émission C à Vous sur France 5, la comédienne s’est expliquée sur cette posture. Interrogée par le journaliste Patrick Cohen, elle a répondu de manière lapidaire : « Non, j’ai pas imprimé », en évoquant son absence aux César et en ajoutant qu’elle « savait jamais la date ». Miou‑Miou a rappelé avoir vécu la naissance de la manifestation et avoir discuté à l’époque avec Simone Signoret, avant d’annoncer : « Non, moi, j’irai jamais. »

Elle a aussi exprimé une réserve sur le principe même de la récompense individuelle, déclarant « j’ai beaucoup de mal à savoir qu’il y a un unique acteur [à récompenser] », formule qui traduit son inconfort face à la mise en compétition et au choix d’un seul lauréat dans un art collectif.

Retour sur les premiers pas : au Café de la Gare, Miou‑Miou côtoie des figures comme Henri Guybet et se fait repérer pour le grand public en participant à des comédies populaires, avant de jouer des rôles plus marquants et subversifs qui scellent sa réputation artistique. Dans Les Valseuses, elle tient un rôle central aux côtés de Patrick Dewaere et d’un Gérard Depardieu en pleine ascension.

Sur le plan professionnel, la comédienne a construit une trajectoire entre théâtre et cinéma qui lui vaut une reconnaissance récurrente, sans pour autant la rendre assidue des cérémonies officielles. Miou‑Miou a boudé les César une nouvelle fois en 2026.