PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Microsoft : 30 milliards de dollars d’investissement au Royaume-Uni

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Niger: 22 villageois tués dans l’ouest par des «hommes armés»

Inde : les maoïstes annoncent la fin des combats

Brésil: Bolsonaro hospitalisé après un malaise, selon son fils

Benyamin Netanyahu annonce une rencontre avec Donald Trump après son prochain discours à l’ONU

États-Unis: Tyler Robinson inculpé dans l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk (procureur)

La Biélorussie gracie 25 détenus, dont certains considérés comme politiques par l’opposition

États-Unis : un fidèle de Donald Trump nommé gouverneur de la Fed

La Colombie suspend ses achats d’armement aux États-Unis

FBI : pas d’élément crédible montrant qu’Epstein a livré ses victimes

Trump annonce l’élimination d’une troisième embarcation vénézuélienne

VOIR TOUS LES FLASHS

Le géant informatique américain Microsoft a annoncé mardi 16 septembre un investissement de 30 milliards de dollars (25 milliards d’euros) au Royaume‑Uni, dont la moitié sera consacrée au cloud et à l’intelligence artificielle, au moment où Donald Trump entame une visite d’État dans le pays. « Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour », a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de l’entreprise, qui emploie 6 000 personnes au Royaume‑Uni, ajoutant que l’engagement comprend la construction du plus grand supercalculateur du pays. Cet investissement s’inscrit dans un ensemble plus vaste de 31 milliards de livres (près de 36 milliards d’euros) d’engagements d’entreprises américaines dans l’IA et les technologies de pointe, annoncé par le gouvernement britannique à l’occasion de la visite.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!