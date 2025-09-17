Microsoft : 30 milliards de dollars d’investissement au Royaume-Uni

Le géant informatique américain Microsoft a annoncé mardi 16 septembre un investissement de 30 milliards de dollars (25 milliards d’euros) au Royaume‑Uni, dont la moitié sera consacrée au cloud et à l’intelligence artificielle, au moment où Donald Trump entame une visite d’État dans le pays. « Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour », a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de l’entreprise, qui emploie 6 000 personnes au Royaume‑Uni, ajoutant que l’engagement comprend la construction du plus grand supercalculateur du pays. Cet investissement s’inscrit dans un ensemble plus vaste de 31 milliards de livres (près de 36 milliards d’euros) d’engagements d’entreprises américaines dans l’IA et les technologies de pointe, annoncé par le gouvernement britannique à l’occasion de la visite.