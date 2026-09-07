Miami : au moins cinq morts après la sortie de piste d’un avion-cargo

Un Boeing 767-300 de fret exploité par 21 Air pour Prime Air a quitté une piste après son arrivée de San Juan. Les autorités de Miami-Dade ont fait état de cinq morts et de cinq blessés.

Un Boeing 767-300 de fret de 21 Air, exploité pour Prime Air, a dépassé une piste de l’aéroport international de Miami le 6 septembre, vers 14 heures locales, après son arrivée de San Juan. Les autorités du comté de Miami-Dade ont fait état d’au moins cinq morts et de cinq blessés.

Trois blessés se trouvaient dans un état critique et deux autres avaient été hospitalisés, selon les autorités du comté de Miami-Dade.

L’appareil a heurté plusieurs véhicules après avoir quitté la piste et un incendie s’est déclaré. Miami-Dade Fire Rescue a indiqué que le pilote et le copilote avaient été retrouvés bloqués dans le cockpit.

L’accident a interrompu les mouvements aériens à Miami pendant environ trois heures ; le Miami-Dade Aviation Department a annoncé la réouverture de deux pistes dans la soirée. La Federal Aviation Administration et National Transportation Safety Board ont ouvert une enquête.