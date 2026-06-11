Mexique-Afrique du Sud : le pays hôte s’impose 2-0 au stade Azteca

Le Mexique a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en battant l’Afrique du Sud 2-0 au stade Azteca, lors du match d’ouverture. Devant son public, le pays hôte a fait la différence grâce à Julián Quiñones et Raúl Jiménez, dans une rencontre historique marquée par trois cartons rouges.

Le Mexique a battu l’Afrique du Sud 2-0, jeudi 11 juin 2026 au Mexico City Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Portée par Julián Quiñones puis Raúl Jiménez, la sélection mexicaine a réussi son entrée dans le groupe A et prend trois points importants dans une poule où chaque départ compte.

Devant son public, le Mexique a pris l’avantage dès la 9e minute grâce à Quiñones, avant de faire le break à la 67e minute par Jiménez. L’Afrique du Sud a été lourdement pénalisée par deux expulsions, celles de Yaya Sithole à la 50e minute puis de Themba Zwane à la 84e minute. Le Mexique a lui aussi terminé à dix après le carton rouge reçu par César Montes dans le temps additionnel.

Ce succès donne de l’air au Mexique au lancement de sa campagne mondiale. Dans un premier tour resserré, une victoire inaugurale permet de limiter la pression avant les deux autres rendez-vous du groupe. Elle offre aussi une base comptable claire à une équipe attendue à domicile dans cette Coupe du monde élargie.

Pour l’Afrique du Sud, la soirée laisse un bilan difficile. Les Bafana Bafana ont concédé rapidement l’ouverture du score, puis ont dû évoluer en infériorité numérique après la pause. La seconde exclusion, en fin de match, a encore réduit leur marge dans une rencontre déjà compromise après le deuxième but mexicain.

Le Mexique récompensé par ses cadres offensifs

Le Mexique a construit son résultat autour de deux actions décisives à des moments clés. Le premier but de Quiñones, inscrit dès la 9e minute, a placé les hommes en vert dans une position favorable. Cette ouverture rapide du score a obligé l’Afrique du Sud à courir après le résultat pendant l’essentiel de la rencontre.

Jiménez a ensuite validé l’avantage mexicain à la 67e minute. Son but a donné au Mexique une avance de deux longueurs au moment où l’Afrique du Sud jouait déjà à dix. Sans données confirmées sur le volume d’occasions ou la possession, le scénario se résume à une efficacité mexicaine dans les zones décisives et à une maîtrise du tableau d’affichage.

L’expulsion de Montes à la 90e plus 2e minute ternit toutefois la fin de match mexicaine. Elle intervient alors que la victoire était acquise, mais elle pourrait peser sur la gestion de l’effectif lors de la suite de la phase de groupes si une suspension est confirmée par les instances compétentes.

L’Afrique du Sud freinée par l’indiscipline

L’Afrique du Sud a vu son match basculer après la pause avec le carton rouge de Sithole à la 50e minute. Déjà menée depuis le début de rencontre, la sélection sud-africaine a dû poursuivre avec un joueur de moins pendant plus d’une demi-heure, avant de subir le deuxième but mexicain.

Le carton rouge de Zwane à la 84e minute a définitivement compliqué la fin de match. Réduite à neuf, l’Afrique du Sud n’a pas pu inverser le score et quitte cette première journée sans point. Le résultat la place sous pression avant la suite du groupe A, où elle devra réagir rapidement pour rester dans la course.

Le Mexique, lui, démarre avec une victoire nette au score et deux buteurs différents. Dans une compétition où la différence de buts peut compter, ce 2-0 constitue une entrée solide, même si la fin de rencontre marquée par une expulsion rappelle que la discipline restera un paramètre majeur pour la suite.

Calendrier Groupe A Calendrier complet 11/06

20:00 Mexique - Afrique du Sud Mexico City Stadium Groupe A 2-0 Compositions 12/06

03:00 Corée du Sud - Tchéquie Estadio Guadalajara Groupe A A venir 18/06

17:00 Tchéquie - Afrique du Sud Atlanta Stadium Groupe A A venir 19/06

02:00 Mexique - Corée du Sud Estadio Guadalajara Groupe A A venir 25/06

02:00 Tchéquie - Mexique Mexico City Stadium Groupe A A venir 25/06

02:00 Afrique du Sud - Corée du Sud Monterrey Stadium Groupe A A venir