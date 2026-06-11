Florence Aubenas : le film avec Juliette Binoche a rapporté 3 313 370 $

11 juin 2026 marque, pour nombre d’observateurs, le 21e anniversaire de la libération de la journaliste Florence Aubenas et de son guide irakien Hussein Hanoun, relâchés après 157 jours de captivité à Bagdad pendant l’hiver et le printemps 2005.

Le récit débute le 5 janvier 2005, date à laquelle Florence Aubenas est enlevée alors qu’elle menait un reportage sur les réfugiés de Falloujah. L’affaire prend rapidement une portée médiatique internationale dans un contexte d’extrême dangerosité pour les correspondants de guerre en Irak.

Pendant plusieurs mois, des images circulent montrant la journaliste affaiblie et appelant à l’aide. En France, des comités de soutien se forment et la mobilisation médiatique est importante autour de ce dossier.

Une journaliste transformée par l’épreuve

La libération de Florence Aubenas intervient à la mi-juin 2005 : les récits contemporains évoquent une remise en liberté en juin 2005, parfois datée du 12 juin 2005. À son retour en France, elle est accueillie à Villacoublay puis entendue par les services français.

Cette séquence de captivité et de retour marque durablement sa carrière. Selon les témoignages et la chronologie médiatique, elle ne reprend pas immédiatement son travail de la même manière et son approche journalistique évolue sensiblement après l’épreuve.

Dans les années qui suivent, Florence Aubenas publie plusieurs ouvrages qui prolongent son travail de terrain et d’enquête. Elle collabore d’abord avec Miguel Benasayag, puis signe des récits centrés sur des affaires judiciaires et des réalités sociales.

En 2010 paraît Le Quai de Ouistreham, livre d’immersion où elle décrit la précarité et le quotidien de femmes aux emplois discontinus. Pour écrire ce livre, elle se fond dans le réel : elle travaille incognito comme femme de ménage sur les ferries Caen–Ouistreham, expliquant vouloir « devenir invisible pour mieux voir ».

Le livre reçoit plusieurs prix et s’impose dans le registre du journalisme littéraire français. Il suscite des débats sur la méthode d’immersion et sur la représentation de la précarité sociale.

Le récit est adapté au cinéma. En 2021, Emmanuel Carrère signe l’adaptation intitulée Ouistreham, sortie en France en 2022, avec Juliette Binoche dans un rôle inspiré par la journaliste. Le film, qui mêle éléments romancés et lignes de l’enquête originale, dégage environ 3 313 370 dollars de recettes au box-office mondial, tandis que les critiques sont partagées quant à la fidélité au travail d’Aubenas et à la qualité de la transposition.

Par la suite, Florence Aubenas publie d’autres ouvrages tels que L’Inconnu de la Poste et En France, poursuivant une œuvre centrée sur le terrain et les réalités sociales.