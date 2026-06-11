Anisha Jo, grande gagnante de la Star Academy, sort un single émouvant sur la solitude

Anisha Jo, révélée par la Star Academy en 2022, a annoncé ce jeudi 11 juin la sortie d’un nouveau single intime centré sur la solitude, une étape marquante après des débuts discographiques difficiles et une récente remise en lumière sur le plateau du télé‑crochet. L’extrait partagé par la chanteuse et les premières réactions de ses fans témoignent d’un regain d’intérêt autour de son travail artistique.

La jeune artiste s’était fait connaître du grand public grâce à sa victoire à la Star Academy en 2022. Son timbre et son sens de l’interprétation lui avaient rapidement valu une reconnaissance médiatique, mais son premier album n’a pas rencontré le succès commercial escompté, selon les éléments publiés précédemment. Ces difficultés ont pesé sur la trajectoire d’Anisha Jo, qui a depuis navigué entre moments d’exposition et périodes plus discrètes.

Un passage remarqué sur l’édition 2025 de la Star Academy a contribué à ranimer l’attention portée à sa carrière : sa prestation y a été saluée pour sa justesse et son intensité émotionnelle, relançant la curiosité du public et des professionnels. C’est dans ce contexte que s’inscrit la nouvelle annonce de la chanteuse, qui signe un retour artistique axé sur des thèmes personnels.

Un single centré sur le vide et le rapport à soi

Dans la publication accompagnant l’annonce du single, Anisha Jo a partagé un extrait du texte qui illustre la tonalité du morceau : « Des visages passent et s’éloignent, Les promesses se dissipent et deviennent des souvenirs, Certains rêves tentent de trouver leurs chemins… Alors, on apprend, seul, à habiter l’espace entre les lignes, face au silence et notre fidèle amie : La Solitude. Mais Solitude, laisse-moi… » Ces vers donnent à entendre une approche poétique et mélancolique, centrée sur la vulnérabilité et l’introspection.

Le choix de traiter la solitude comme fil conducteur du titre s’inscrit dans un registre que la chanteuse a déjà investi par le passé : une interprétation axée sur l’émotion brute, la fragilité et une écriture personnelle. L’annonce précise la date du 11 juin pour la révélation du titre, sans indication supplémentaire sur une sortie d’album ou une tournée associée dans les éléments transmis.

Sur les réseaux sociaux, l’annonce a généré des réactions encourageantes de la part d’une communauté décrite comme fidèle malgré une exposition médiatique en dents de scie. Parmi les commentaires relevés figurent des messages d’attente et d’encouragement : « J’espère que tu vas percer fort ! », « J’ai trop hâte », « Une grosse bouffée d’émotion, vivement la sortie, hâte d’entendre toute la chanson entière et de visionner cette vidéo qui promet d’être magnifique ».

Le retour d’Anisha Jo s’inscrit donc dans une séquence de redéploiement médiatique et artistique, marquée par une volonté visible de revenir à une expression plus directe et personnelle dans sa musique.