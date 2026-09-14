Mercato : Sofiane Boufal rejoint Al-Ittihad Tripoli en Libye

Libre depuis son départ du Havre, le milieu offensif marocain de 32 ans s’est engagé avec Al-Ittihad Tripoli et découvre pour la première fois un championnat africain.

Sofiane Boufal s’est engagé avec Al-Ittihad Tripoli, a annoncé lundi 14 septembre 2026 le club libyen. Libre depuis son départ du Havre, le milieu offensif marocain de 32 ans ouvre une nouvelle étape de sa carrière dans le championnat libyen.

Le transfert intervient après une courte période au Havre, rejoint en janvier 2026. Boufal y a disputé 17 rencontres, pour un but et quatre passes décisives, avant la fin de son contrat à l’issue de la saison.

Le Lion de l’Atlas arrive à Tripoli avec une longue expérience acquise en France, en Angleterre, en Espagne, en Belgique et au Qatar. Il a notamment porté les couleurs d’Angers, Lille, Southampton, du Celta Vigo, d’Al-Rayyan et de l’Union Saint-Gilloise.

Ce choix lui permet de découvrir pour la première fois un championnat de clubs en Afrique. Boufal avait auparavant évolué uniquement en Europe et au Qatar, tout en représentant le Maroc au niveau international.

Avec les Lions de l’Atlas, il faisait partie du groupe qui avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une première pour une sélection africaine et arabe. Il n’avait en revanche pas été retenu dans le groupe marocain pour le Mondial 2026.

Al-Ittihad Tripoli a officialisé son arrivée dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, présentant Sofiane Boufal comme sa nouvelle recrue pour la saison en cours.