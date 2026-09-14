Nigeria : la police renforce la sécurité autour des écoles et lieux de culte

Une note opérationnelle datée du 13 septembre demande aux commandements de police d’accroître la protection des établissements scolaires, lieux de culte et camps du National Youth Service Corps face à des renseignements faisant état de possibles attaques coordonnées.

La police nigériane a demandé à ses commandements de renforcer immédiatement la protection des écoles, des lieux de culte et des camps du National Youth Service Corps (NYSC), après des renseignements faisant état d’un risque d’attaques coordonnées dans plusieurs régions du pays. La directive figure dans un message opérationnel daté du 13 septembre 2026.

Le document, émis par le Département des opérations du quartier général de la police à Abuja sous la référence CB: 0900/FDPS/DOPS/FHQ/ABJ/VOL38/68, cite le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Centre-Nord et certaines zones du Sud-Ouest parmi les secteurs appelant une vigilance renforcée. Il a été diffusé aux responsables de zones, aux commissaires de police des États et à plusieurs unités spécialisées.

La note fait aussi état de mouvements d’hommes armés depuis l’État de Katsina, via Kaduna, en direction du Plateau. Elle évoque des soupçons de repérages menés par des membres de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, ISWAP, et des collaborateurs locaux autour de cibles potentielles. Ces éléments relèvent du renseignement et ne constituent pas l’annonce d’une attaque en cours.

Les commandements ont reçu l’ordre d’intensifier les patrouilles, la surveillance, les contrôles, la sécurisation des accès et les capacités de réaction rapide autour des sites jugés vulnérables. Les commissaires de police doivent également renforcer les contrôles aux frontières des États et sur les principaux axes de circulation, tout en coordonnant l’alerte avec les écoles, les responsables religieux, le NYSC et les autres services de sécurité.

Le document n’avait pas encore fait l’objet d’une confirmation publique séparée de la direction de la police au moment où son contenu a été rendu public. Premium Times rapporte que le porte-parole de la police, Ani Iniedu, n’avait pas encore apporté de réponse définitive à sa demande de commentaire.

Une note militaire distincte, datée du 9 septembre et attribuée à la 2e division de l’armée nigériane, avait déjà signalé des risques similaires visant des églises, des écoles et des camps du NYSC. Elle mentionnait également des mouvements depuis Katsina vers le Plateau et appelait à renforcer les dispositifs de protection autour des sites exposés.

La directive policière impose enfin aux unités de signaler rapidement toute menace crédible ou tout incident à l’Inspecteur général de la police et au Département des opérations, avec un retour sur les mesures de sécurité effectivement mises en place.