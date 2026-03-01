Football : le Wydad AC lance une offensive pour Sofiane Boufal

Le Wydad Casa veut frapper fort sur le marché des transferts. D’après des informations recueillies par Africafoot, le président Hicham Aït Menna a adressé à Sofiane Boufal une offre formelle accompagnée d’un pré-contrat, dans l’optique de sceller son arrivée à l’ouverture de la prochaine saison.

Sous contrat avec Le Havre AC jusqu’en juin 2026, le milieu offensif marocain, âgé de 32 ans, a été placé au cœur du projet de reconstruction du club casablancais. Malgré les avances de plusieurs équipes du Golfe, les dirigeants des Rouges semblent déterminés à multiplier les initiatives pour convaincre le « maestro » des Lions de l’Atlas de rejoindre la Botola Pro.

Au-delà d’un simple renfort, Boufal représente une valeur technique majeure. Déjà sur les radars du Wydad lors du dernier mercato hivernal, l’ancien joueur d’Angers et de Lille s’était affirmé en Ligue 1 avant son transfert à Southampton en 2016 pour une somme proche de 25 millions d’euros, un parcours qui explique l’intérêt soutenu pour sa signature.

Un dossier stratégique pour le club casablancais

La remise d’un pré-contrat montre la volonté du Wydad de verrouiller rapidement ce dossier, mais la concrétisation dépendra des discussions avec Le Havre et de la capacité du club à contrer les offres extérieures. Les dirigeants multiplient les contacts et plaident le projet sportif du Wydad pour tenter de séduire le joueur et son entourage.

Recruter Boufal apporterait au club une expérience européenne et une créativité offensives rares dans le championnat marocain. Sa technique et son vécu en sélection nationale constituent des atouts susceptibles d’accélérer la montée en puissance du collectif casablancais, si les négociations aboutissent.