CAN féminine 2026: les affiches des demi-finales

Le dernier carré de la CAN féminine 2026 est désormais connu. Le Cameroun et le Malawi, tombeurs respectifs du Nigeria et du Ghana, ont rejoint le Maroc et l’Algérie en demi-finales.

Les affiches des demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 sont désormais connues, à l’issue des quarts de finale disputés dimanche. Le Cameroun a créé la sensation en éliminant le Nigeria, tenant du titre, sur la plus petite des marges (1-0). Myriam Maéva Nyadjou Wamen a inscrit l’unique but de la rencontre et propulsé les Lionnes indomptables dans le dernier carré. Les Camerounaises retrouveront le Maroc, pays hôte, en demi-finale, pour une place en finale de la compétition.

Dans l’autre quart de finale, le Malawi a également réalisé un joli coup en venant à bout du Ghana (2-1). Les Black Queens avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Chantelle Boye-Hlorkah. Mais les Scorchers ont rapidement réagi avec l’égalisation de Temwa Chawinga à la 12e minute. Rose Kadzere a ensuite donné l’avantage au Malawi en seconde période, offrant aux Scorchers une qualification historique pour les demi-finales de la CAN féminine. Cette victoire permet également au Malawi de décrocher, pour la première fois de son histoire, son billet pour la Coupe du monde féminine 2027. En demi-finale, le Malawi sera opposé à l’Algérie, avec une place en finale et un nouveau rendez-vous historique en ligne de mire.