Nigeria : la FIFA et la CAF lancent leur mission à Abuja sur la NFF

Une délégation conjointe de la FIFA et de la CAF a commencé lundi à Abuja une série d’entretiens sur la crise de gouvernance de la Fédération nigériane de football, dont le processus électoral reste suspendu.

Une délégation conjointe de la FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF) a entamé lundi 14 septembre à Abuja une mission d’évaluation de la crise de gouvernance de la Fédération nigériane de football (NFF), avec des réunions consacrées à la suite du processus de réforme.

Les deux instances examinent les conséquences administratives, juridiques et électorales des démissions intervenues à la tête de la fédération. La mission a commencé par des échanges avec l’administration de la NFF et des représentants de ses structures dans la capitale nigériane.

La FIFA et la CAF avaient demandé que soient entendus les représentants de l’administration fédérale, des membres de la NFF, des organes électoraux ainsi que du gouvernement fédéral et de la National Sports Commission. Ces consultations doivent précéder toute recommandation éventuelle aux organes compétents des deux instances.

Le processus électoral de la NFF reste suspendu pendant cette évaluation. Dans une correspondance datée du 7 septembre, la FIFA avait précisé qu’aucune conclusion n’avait encore été arrêtée sur les mesures à prendre et qu’aucune hypothèse ne devait être présentée comme acquise avant la fin de la mission.

La crise s’est ouverte avec la démission d’Ibrahim Musa Gusau de la présidence de la NFF, celle du secrétaire général Mohammed Sanusi et le départ de plusieurs membres du comité exécutif. La fédération avait ensuite annoncé que la FIFA avait accepté ces démissions et que les discussions se poursuivraient avec la CAF, le gouvernement nigérian et l’administration fédérale pour définir une feuille de route de réformes.

Le projet d’élection fédérale initialement prévu fin septembre est donc en attente. La suspension doit rester en vigueur tant que l’évaluation menée par la FIFA et la CAF n’est pas achevée et qu’aucune nouvelle orientation formelle n’a été communiquée aux acteurs du football nigérian.

Une première réunion sur cette feuille de route s’est tenue le 1er septembre 2026 au siège de la FIFA à Zurich, avec des représentants de la FIFA, de la CAF, de la National Sports Commission et de l’administration de la NFF.