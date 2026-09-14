Ligue des champions CAF : 100 000 dollars pour l’AS SOBEMAP éliminée

Le champion du Bénin, sorti aux tirs au but par Rangers International, entre dans le dispositif de solidarité de la CAF qui prévoit une aide de 100 000 dollars pour les clubs éliminés pendant les tours préliminaires.

L’AS SOBEMAP recevra une subvention de 100 000 dollars de la Confédération africaine de football après son élimination au premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Le champion du Bénin entre dans le dispositif de solidarité prévu pour les clubs sortis avant la phase de groupes.

Le parcours continental du club béninois s’est arrêté vendredi 11 septembre 2026 face à Rangers International. Après deux matchs nuls 1-1, à l’aller puis au retour à Lomé, les deux équipes étaient à égalité 2-2 sur l’ensemble de la confrontation avant une séance de tirs au but remportée 5-4 par le club nigérian.

La CAF a confirmé que les clubs éliminés pendant les tours préliminaires de ses compétitions interclubs bénéficient chacun d’une aide de 100 000 dollars. Cette enveloppe est destinée à alléger les dépenses liées notamment aux déplacements et à la logistique des campagnes continentales.

Pour l’AS SOBEMAP, cette aide intervient au terme d’une première participation à la Ligue des champions sous son statut de champion du Bénin. Le club quitte la compétition sans victoire après deux nuls contre Rangers, mais avec une campagne conclue seulement à l’issue des tirs au but.

Le soutien financier s’inscrit dans la politique de la CAF visant à réduire le coût des tours préliminaires pour les clubs africains. Pour la saison 2026-2027, le vainqueur de la Ligue des champions doit recevoir 6 millions de dollars, tandis que les équipes sorties avant la phase de groupes bénéficient du mécanisme de solidarité.

Rangers International poursuit de son côté la compétition et affrontera le MC Alger au deuxième tour préliminaire. Le club algérien s’est qualifié en battant l’ASN Nigelec 5-0 au retour, après un score nul et vierge à l’aller.