Ariana Grande et Jonathan Bailey : leur comédie musicale annulée à Londres pour 2027

Le Barbican a annoncé que la reprise de « Sunday in the Park with George » ne se tiendrait plus comme prévu, après le retrait de ses deux vedettes.

La reprise londonienne de « Sunday in the Park with George », qui devait réunir Ariana Grande et Jonathan Bailey en 2027, a été annulée dans sa forme prévue. Le Barbican a officialisé la décision lundi 14 septembre 2026, après le retrait successif de ses deux têtes d’affiche.

Le spectacle devait être présenté durant l’été 2027 au Barbican Centre, à Londres, sous la direction de Marianne Elliott. Empire Street Productions avait d’abord annoncé son intention de poursuivre le projet avec une nouvelle distribution, mais la production ne se tiendra finalement pas selon ce calendrier.

Ariana Grande, choisie pour incarner Dot, avait quitté le projet en août. La chanteuse et actrice avait expliqué vouloir réduire sa présence publique après sa tournée « Eternal Sunshine », évoquant notamment la pression et les commentaires persistants sur son apparence et sa santé.

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Jonathan Bailey, qui devait jouer George, s’est retiré à son tour au début du mois de septembre. L’acteur de « Bridgerton » et partenaire d’Ariana Grande dans « Wicked » avait alors exprimé son soutien à la chanteuse et remercié l’équipe de la production.

Créée à Broadway en 1984, la comédie musicale de Stephen Sondheim et James Lapine s’inspire du peintre Georges Seurat et de son tableau « Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte ». L’œuvre a reçu le prix Pulitzer du théâtre en 1985.

Empire Street Productions conservera les droits du spectacle et envisage désormais une présentation en 2028. Le Barbican précise que les informations sur une éventuelle nouvelle distribution et de nouvelles dates seront communiquées ultérieurement.