Nigeria : 17,47 milliards $ d’obligations intègrent un nouvel indice JPMorgan

Les titres fédéraux nigérians feront leur retour dans l’univers des indices obligataires de JPMorgan à la fin septembre. Le pays pèsera 7,4 % du nouveau GBI-EM Edge, onze ans après sa sortie de l’indice phare du groupe.

Le Nigeria fera son retour dans un indice obligataire de JPMorgan à la fin septembre 2026, avec 17,47 milliards de dollars de titres fédéraux éligibles répartis sur 16 instruments. Le pays représentera 7,4 % du nouveau GBI-EM Edge, l’une des pondérations les plus élevées du benchmark.

Le nouvel indice suivra près de 330 milliards de dollars de dette publique en monnaie locale dans 26 marchés frontières. Selon Reuters, les pays africains représenteront près de 45 % du GBI-EM Edge, tandis que la pondération de chaque pays sera plafonnée à 8 %.

Le ministère nigérian des Finances indique que les obligations fédérales ont satisfait aux critères de liquidité et de taille d’émission retenus par JPMorgan. Le benchmark exige notamment des titres d’au moins 250 millions de dollars équivalent et disposant encore d’au moins deux ans et demi avant leur échéance.

Cette inclusion ne constitue toutefois pas une réintégration du Nigeria dans le GBI-EM Global Diversified, l’indice phare dont le pays avait été retiré en 2015. Le GBI-EM Edge est un benchmark distinct destiné aux marchés émergents et frontières qui ne figurent pas dans l’indice principal.

Le Nigeria avait rejoint un indice obligataire de JPMorgan en 2012, avant d’en être exclu trois ans plus tard sur fond de restrictions et de manque de liquidité sur le marché des changes. Les autorités ont engagé depuis plusieurs réformes du marché des devises et de la dette intérieure.

L’entrée dans un indice suivi par les gestionnaires internationaux peut accroître la visibilité des obligations concernées et conduire les fonds qui utilisent ce benchmark à ajuster leurs portefeuilles. Le gouvernement nigérian estime que cette nouvelle exposition peut soutenir la demande étrangère pour les titres libellés en nairas.

Le ministre des Finances, Taiwo Oyedele, a indiqué que le gouvernement poursuivait ses efforts pour obtenir une réintégration complète dans l’indice phare de JPMorgan.