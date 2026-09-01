Neil El Aynaoui quitte l’AS Roma et rejoint Leipzig en prêt

Officialisé le 1er septembre 2026, jour de clôture du mercato estival, le prêt du milieu franco-marocain à la Bundesliga s’accompagne d’une option d’achat estimée à environ 25 millions d’euros.

Neil El Aynaoui a quitté l’AS Roma pour rejoindre le RB Leipzig sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ont annoncé les deux clubs lundi 1er septembre 2026, jour de clôture du mercato estival en Europe. Le milieu franco-marocain de 25 ans quitte la Serie A pour découvrir la Bundesliga, après une saison en demi-teinte à Rome.

Selon les informations concordantes de la presse italienne et allemande, notamment celles du journaliste Fabrizio Romano, l’opération repose sur un prêt payant de 4 millions d’euros, assorti d’une option d’achat évaluée à environ 25 millions d’euros et complétée par un pourcentage reversé à la Roma en cas de revente future du joueur par Leipzig.

Arrivé à Rome à l’été 2025 en provenance du RC Lens contre 23,5 millions d’euros, El Aynaoui n’avait jamais totalement confirmé les attentes placées en lui. Il termine son passage giallorosso avec 35 apparitions toutes compétitions confondues et deux buts inscrits, un temps de jeu jugé insuffisant tant par le joueur que par son entraîneur.

Gian Piero Gasperini, arrivé sur le banc romain durant l’intersaison, a détaillé les raisons de ce départ : « Il a très bien joué jusqu’en décembre. Ensuite, il a dû disputer la Coupe d’Afrique des nations. À son retour, il a eu du mal », a expliqué le technicien italien, avant de qualifier le prêt à Leipzig d’« excellente solution » pour la suite de la carrière du joueur.

Une saison pour se relancer en Bundesliga

D’après Gasperini, les attentes entourant El Aynaoui avaient grandi après un passage remarqué avec la sélection marocaine, notamment lors de la Coupe du monde 2026, où le milieu a confirmé son statut chez les Lions de l’Atlas. Il compte une vingtaine de sélections avec le Maroc, pays qu’il a choisi de représenter après être né à Nancy, en France, comme fils de l’ancien joueur de tennis Younes El Aynaoui.

À Leipzig, El Aynaoui doit retrouver davantage de responsabilités dans un club habitué à faire progresser de jeunes joueurs prometteurs en Bundesliga. Pour le club saxon, la formule du prêt limite le risque financier tout en conservant la possibilité d’un transfert définitif si l’option d’achat est levée en fin de saison.

Le dossier s’est conclu lors d’une journée chargée pour Leipzig, qui a également finalisé l’arrivée de l’attaquant espagnol Marc Guiu en provenance de Chelsea, selon plusieurs médias spécialisés dans le mercato. Du côté romain, ce départ a coïncidé avec l’arrivée du milieu néerlandais Marten de Roon, recruté par Gasperini pour étoffer un entrejeu allégé par le départ du Marocain.