Royaume-Uni : Archie et Lilibet changent d’école après deux jours pour raisons de sécurité

Les enfants du prince Harry et de Meghan Markle ont quitté leur première école britannique après deux jours. Leur porte-parole invoque les contraintes de sécurité du trajet, et non un incident dans l’établissement.

Le prince Archie et la princesse Lilibet ont changé d’école au Royaume-Uni deux jours seulement après le début des cours. La décision a été prise par le prince Harry et Meghan Markle après des échanges avec leur équipe de sécurité, a indiqué un porte-parole du couple lundi 14 septembre 2026.

Les difficultés concernaient principalement le trajet quotidien entre le domicile familial et l’établissement. La distance, la circulation et les contraintes imposées aux agents chargés de leur protection ont rendu cette organisation difficile à maintenir. Aucun incident visant les enfants n’a été signalé.

Le représentant des Sussex a précisé que ce changement ne constituait pas une critique de la première école. La famille dit avoir apprécié l’accueil et l’accompagnement reçus. Les noms de l’ancien et du nouvel établissement ne sont pas rendus publics afin de préserver la vie privée d’Archie, 7 ans, et de Lilibet, 5 ans.

Le couple avait déjà démenti en septembre 2025 une supposée inscription d’Archie à Eton College. Cette fois, le changement d’établissement est confirmé par son porte-parole, mais aucun détail permettant d’identifier l’école n’a été communiqué.

Harry et Meghan sont revenus s’installer au Royaume-Uni à la fin du mois d’août, après six années passées principalement en Californie. Leurs enfants ont commencé leur première année scolaire britannique au début de septembre.

Ce changement intervient alors que le comité britannique chargé de la protection des personnalités, le Ravec, réexamine le niveau de sécurité policière accordé au couple depuis son retour. Cette procédure doit évaluer les risques liés à leur nouvelle résidence et à leurs déplacements réguliers, notamment les trajets scolaires. Aucune décision finale n’a encore été annoncée.