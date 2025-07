Mercato: le Real Madrid fixe le prix de Rodrygo, Arsenal et Chelsea à l’affût

Le Real Madrid a ouvert la porte à un départ de Rodrygo, avec le club madrilène qui a fixé le prix de l’international brésilien.

Alors que plusieurs cadors européens, dont Arsenal et Chelsea, s’intéressent à Rodrygo, le Real Madrid a fixé ses conditions pour un éventuel départ de l’attaquant brésilien.

Selon les informations de la COPE, relayées par Madrid Zone, la Maison Blanche n’envisagera aucune offre inférieure à 100 millions d’euros pour céder le joueur de 23 ans. Un message clair adressé aux prétendants, alors que la situation du Brésilien à Santiago Bernabéu suscite des interrogations.

Non utilisé lors de la lourde défaite face au Paris Saint-Germain (0-4) en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, Rodrygo vivrait de plus en plus mal son statut. Une frustration renforcée par le fait que Xabi Alonso, son entraîneur, a justifié cette mise à l’écart par un choix purement technique.

La question de son avenir devrait être tranchée après la fin du tournoi mondial. En cas de départ, Rodrygo privilégierait un transfert vers Arsenal, séduit par le projet des Gunners. Toutefois, le Real Madrid n’ouvrira la porte qu’à une seule condition : que le joueur formule lui-même une demande de départ.

En attendant, les dirigeants madrilènes restent fermes : le prix est fixé à 100 millions d’euros, pas un centime de moins.