Melania Trump accompagnée d’un robot humanoïde à la Maison Blanche

Mercredi, Melania Trump est arrivée dans la Salle Est de la Maison Blanche accompagnée d’un robot humanoïde, à l’occasion de la dernière journée d’un sommet qu’elle avait organisé avec des homologues internationaux dans le cadre de son initiative mondiale « Fostering the Future Together ».

Les participants ont échangé sur les moyens d’autonomiser les enfants via l’éducation, l’innovation et les technologies, l’intelligence artificielle faisant partie des sujets abordés.

Conçu pour assister les personnes dans leurs tâches quotidiennes, le robot a pris la parole brièvement devant l’assemblée.

Melania Trump et l’appareil ont descendu lentement le tapis rouge, côte à côte, depuis le fond du couloir. La Première dame s’est arrêtée juste avant l’entrée de la Salle Est ; le robot a contourné la table où étaient installés les intervenants et s’est placé au centre de la pièce.

Après avoir observé l’assistance, il a remercié la Première dame de l’invitation et annoncé qu’il assistait à la réunion inaugurale de la coalition mondiale Fostering the Future Together. Il s’est présenté comme « Figure 03 », un humanoïde conçu pour les États-Unis d’Amérique, et a déclaré être honoré de participer à ce mouvement visant à donner aux enfants accès à la technologie et à l’éducation.

Il a ensuite dit « bienvenue » puis a adressé des salutations comparables dans dix autres langues, a remercié l’assemblée et est retourné sur le tapis rouge.

La start-up Figure AI, basée à Sunnyvale, en Californie, a présenté Figure 03 en octobre 2025 comme son robot humanoïde de troisième génération destiné à un usage domestique pour des tâches telles que la lessive, le nettoyage et la vaisselle, selon son site internet et sa documentation.

Le directeur général, Brett Adcock, a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il était fier de voir F.03 entrer dans l’histoire comme le premier robot humanoïde à la Maison Blanche.

Cette jeune entreprise se positionne en concurrence avec Boston Dynamics, Tesla d’Elon Musk et plusieurs sociétés chinoises dans la course à la construction de robots humanoïdes capables d’effectuer certaines tâches humaines.