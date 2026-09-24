États-Unis–Chine : la trêve commerciale gagne deux mois, jusqu’au 10 janvier

Washington juge encore incomplets les engagements chinois sur les terres rares et les achats agricoles, mais veut utiliser ce délai pour viser un accord plus large.

Les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger jusqu’au 10 janvier leur trêve commerciale, a déclaré mercredi 23 septembre le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, après une réunion avec le vice-premier chinois He Lifeng à Washington. La mesure intervient à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping.

L’accord devait prendre fin le 10 novembre. Scott Bessent a expliqué à Fox News que les deux mois supplémentaires devaient permettre aux négociateurs d’examiner un accord plus large, plutôt qu’une succession de compromis limités. Leur entretien de mercredi a duré environ 90 minutes, après douze heures de discussions dimanche.

La trêve conclue en mai à Busan avait réduit des droits de douane bilatéraux qui avaient atteint des niveaux à trois chiffres. Pékin avait aussi accepté de rétablir les livraisons de terres rares et d’autres minerais critiques. Washington estime toutefois que la Chine reste en retard sur certains engagements, dont 17 milliards de dollars américains d’achats agricoles hors soja et plusieurs livraisons de terres rares.

Selon le secrétaire au Trésor, le sommet de jeudi pourrait déboucher sur des décisions concernant la suppression de droits de douane sur 30 milliards de dollars américains de produits non stratégiques, les services financiers et de nouveaux achats agricoles. Il a reconnu qu’aucun accord global n’était encore garanti d’ici au 10 janvier.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que Xi Jinping effectuerait une visite d’État aux États-Unis du 23 au 25 septembre. Jeudi matin, il n’avait pas encore publié de compte rendu détaillé de la prolongation annoncée par Scott Bessent.