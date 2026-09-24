Développement local au Bénin: Romuald Wadagni demande aux maires et préfets de transformer leurs méthodes de travail

​Le président de la République SEM Romuald Wadagni a profité de la cérémonie de présentation de la réforme sur les Pôles territoriaux, ce mercredi 23 septembre 2026 au Palais de la Marina, pour adresser un message direct aux élus locaux.

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Devant les 77 maires et les douze préfets du pays, Romuald Wadagni a appelé à une rupture franche avec les anciennes habitudes et à un engagement individuel fort pour impulser un véritable changement sur le terrain.

​Pour le chef de l’État, la réussite des réformes de décentralisation dépend d’abord de la volonté des acteurs de terrain de corriger leurs propres réflexes. Il a souligné que l’amélioration des conditions de vie des populations exige un regard lucide sur la façon de gérer les affaires publiques locales.

:« Si nous souhaitons opérer le développement profond à la base, nous devons même dans nos attitudes au quotidien remettre en cause un certain nombre de choses… », a martelé Romuald Wadagni.

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​Il a ainsi invité les maires et les préfets à ne plus fermer les yeux sur les dysfonctionnements et les pratiques qui bloquent l’essor des communes, tout en insistant sur le fait que l’autorité doit toujours s’exercer par la sensibilisation et l’écoute plutôt que par la brutalité.

​Le devoir d’exemplarité pour entraîner les citoyens

​Au cœur de cette prise de parole, le président a placé le devoir de probité et de modèle des responsables publics. Face aux défis de l’assainissement, de la propreté urbaine et de la gestion des espaces communs, les autorités municipales et préfectorales doivent guider par l’exemple afin d’obtenir l’adhésion des citoyens.

« Vous donnez l’exemple », a martelé Romuald Wadagni, rappelant que la crédibilité des projets de développement local repose avant tout sur la discipline, la rigueur et la responsabilité de ceux qui dirigent les territoires.