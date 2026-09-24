Ouganda : la dette grimpe à 37,1 milliards $ à fin juin 2026

La poussée vient surtout des emprunts intérieurs, désormais majoritaires. Le service de la dette extérieure a progressé de 20,3 % sur l’exercice.

La dette publique de l’Ouganda a augmenté de 14,9 % sur l’exercice clos en juin 2026, pour atteindre 37,12 milliards de dollars, contre 32,30 milliards un an plus tôt. Ces données figurent dans le bulletin annuel publié le 15 septembre par le ministère des Finances.

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Le ratio d’endettement est passé de 51,3 % à 54,3 % du produit intérieur brut. La dette intérieure représente 20,82 milliards de dollars, soit 56,1 % du total, contre 16,30 milliards pour la dette extérieure.

La progression vient principalement des émissions sur le marché intérieur. Leur poids dans le PIB a grimpé de 26,7 % à 30,5 %, tandis que celui de la dette extérieure a reculé de 24,7 % à 23,9 %. Le stock d’obligations du Trésor a, lui, augmenté de 30,8 % en un an.

Le coût du service extérieur a atteint 1,418 milliard de dollars sur l’exercice 2025-2026, en hausse de 20,3 %. Les paiements d’intérêts sur l’ensemble de la dette sont passés de 4,4 % à 4,9 % du PIB, presque toute cette augmentation provenant de la dette intérieure.